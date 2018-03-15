"Динамо" - "Лацио": в каких цветах сыграют команды

В день ответного матча 1/8 финала Лиги Европы "Динамо" - "Лацио" в конференц-зале НСК "Олимпийский" состоялось традиционное предматчевое совещание по организационным вопросам, в котором приняли участие представители всех служб, задействованных в проведении матча, представители обоих клубов, а также арбитры встречи.

Среди прочих вопросов было утверждено, в формах каких цветов проведут игру обе команды. Динамовцы сыграют в своем домашнем комплекте формы белого цвета. Динамовский голкипер будет облачен в зеленое. Гости проведут игру в темно-синей форме (голкипер – в красном).

Напомним, поединок на "Олимпийском" начнется в 20:00. Билеты на игру все еще можно приобрести в кассах или онлайн.