Куртуа прокомментировал пропущенные от Месси голы

В ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против Барселоны, Тибо Куртуа пропустил три мяча в свои ворота, два из которых влетели от Месси между ног голкиперу.

"Считаю, что мы не заслуживаем вылета из Лиги чемпионов, но индивидуальные ошибки, которые мы допустили в обоих матчах, дорого нам обошлись. В первом случае я не ждал удара с такого острого угла, не успел на него среагировать и пропустил. Бесспорно, этот гол на моей совести", — передается слова бельгийца официальный сайт УЕФА.

"Барса воспользовалась нашими ошибками, но если не принимать их в расчет, мы неплохо оборонялись, пытались играть в атакующий футбол, дважды попали в перекладину. Нам немного не повезло, но нельзя забывать про ошибки, которые дорого нам обошлись. Надо продолжать работать и выигрывать в воскресенье".