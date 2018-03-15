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Куртуа прокомментировал пропущенные от Месси голы

Тибо Куртуа
18:58 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Вратарь Челси Тибо Куртуа поделился впечатлениеми от матча против Барселоны.

В ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против Барселоны, Тибо Куртуа пропустил три мяча в свои ворота, два из которых влетели от Месси между ног голкиперу.

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"Считаю, что мы не заслуживаем вылета из Лиги чемпионов, но индивидуальные ошибки, которые мы допустили в обоих матчах, дорого нам обошлись. В первом случае я не ждал удара с такого острого угла, не успел на него среагировать и пропустил. Бесспорно, этот гол на моей совести", — передается слова бельгийца официальный сайт УЕФА.

"Барса воспользовалась нашими ошибками, но если не принимать их в расчет, мы неплохо оборонялись, пытались играть в атакующий футбол, дважды попали в перекладину. Нам немного не повезло, но нельзя забывать про ошибки, которые дорого нам обошлись. Надо продолжать работать и выигрывать в воскресенье".

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Новости спорта, Лига Чемпионов, Новости футбола, Тибо Куртуа, ФК Барселона, ФК Челси, Футбол.
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