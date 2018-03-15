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"Динамо" дома проиграло "Лацио" и попрощалось с Лигой Европы (Видео)

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"Динамо" - "Лацио"
21:59 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: В Киеве завершился ответный матч 1/8 финала Лиги Европы "Динамо" - "Лацио".

"Лацио" обыграл киевское "Динамо" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча состоялась в Киеве на стадионе "НСК Олимпийский" и закончилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

"Динамо" 0:2 "Лацио"

Голы: Лукас 23', де Врей 83'

Предупреждения: Мораес 55', Шабанов 66', Буяльский 90+3' - Луис Фелипе 17'

Первый матч 2:2

Автором первого гола стал полузащитник римлян Лукас Лейва, отличившийся на 23-й минуте. В роли ассистента выступил испанский хавбек Луис Альберто. Второй мяч забил защитник Стефан де Врей.

Напомним, первый матч, который состоялся в Риме 8 марта, завершился вничью со счётом 2:2. Таким образом, киевская команда покидает Лигу Европы, а "Лацио" проходит в 1/4 финала.

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