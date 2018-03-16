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"Хачериди отказался выходить на поле": Хацкевич - о матче против "Лацио"

Александр Хацкевич
08:22 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Главный тренер Динамо Киев Александр Хацкевич подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против Лацио (0:2).

Динамо уступило дома Лацио со счетом 0:2 и покинуло Лигу Европы. Александр Хацкевич отметил недостаток международного опыта своих игроков.

«Исходя из состава Лацио было ясно, что они будут играть очень агрессивно. Да, я согласен, что мы сильно низко сели, отдали инициативу, мало шли вперед. Но стартовый натиск, считаю, сдержали, и причины неудачи здесь не только в этом. Хотя была и какая-то боязнь идти вперед. Возможно, сейчас многим нашим футболистам просто не хватает опыта международных игр».

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Наставник Динамо назвал более высокий уровень игроков Лацио как одну из основных причин поражения.

«Все-таки уровень игроков Лацио намного лучше, чем у нашей команды. Нам не хватало нужных игроков в опорной зоне и в центре поля, поэтому мы уступали. А затем хоть и владели мячом, однако изменить игру не смогли. В итоге не смогли и помешать Лацио сыграть в их игру».

Хацкевич также сказал, что игры подобного уровня способствуют росту футболистов.

«Я поблагодарил ребят за игру, и могу сказать, что только в таких матчах повышается класс футболистов. Да, мы вылетели, но сейчас уже нет особо времени расстраиваться, ведь скоро нас ждет непростая игра в чемпионате».

Отдельной темой стала травма Тамаша Кадара.

«У него достаточно тяжелое повреждение. Он почувствовал щелчок в задней поверхности бедра, и не мог дальше продолжать играть. Изначально вместо Кадара должен был выходить Хачериди, но Женя сказал, что он не сможет сыграть левого центрального защитника».

Хацкевич отметил, что у него не было в планах пассивной игры от связки Кенджера-Морозюк.

«И в первом матче у нас на фланге была эта связка, но тогда их игра была другой. Сейчас же нам только предстоит разобраться, что с ними произошло. Но в любом случае у нас не было плана засесть в обороне».

Теперь Динамо сосредоточится на выступлениях в УПЛ, где занимает второе место после 23-х туров с 45-ю очками в активе.

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