Жеребьевка Лиги чемпионов и Лиги Европы 1/4 финала: где и когда смотреть 16 марта

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 13:00

В пятницу, 16 марта, в Ньоне состоится жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов 2017/18.

Начало мероприятия запланировано на 13:00 по киевскому времени.

В Украине в прямом эфире увидеть жеребьевку четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов можно на канале Футбол-1. Кроме того, определение пар соперников также покажут российский Матч ТВ и "Матч! Футбол 1".

В стадию четвертьфинала главного европейского турнира вышли восемь команд, среди них Реал Мадрид (Испания), Барселона (Испания), Севилья (Испания), Ливерпуль (Англия), Манчестер Сити (Англия), Ювентус (Италия), Рома (Италия) и Бавария (Германия).

ЛИГА ЕВРОПЫ 14:00

В пятницу, 16 марта, состоится жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы 2017-18. Церемония начнется в 14:00 по киевскому времени в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

В прямом эфире жеребьевку Лиги Европы покажут Футбол-1. В России прямую трансляцию из Ньона будут вести Матч ТВ и Матч! Футбол 1.

На этой стадии турнира не будет сеяных и несеяных команд, а клубы одной национальной ассоциации могут оказаться в одной паре.

Борьбу за трофей продолжат 8 клубов - «Атлетико» Мадрид, «Спортинг» Лиссабон, «Лацио» Рим, «Марсель», «РБ Лейпциг», «Арсенал» Лондон, ЦСКА Москва и «Ред Булл Зальцбург».