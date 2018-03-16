Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: "Динамо" - "Лацио": видео голов и обзор матча "Динамо" - "Лацио": видео голов и обзор матча
Новости: Определились все участники 1/4 Лиги Европы Определились все участники 1/4 Лиги Европы
Новости: Названы претенденты на звание лучших в украинском спорте в 2017 году Названы претенденты на звание лучших в украинском спорте в 2017 году
Новости: Украинские биатлонисты завоевали три медали на Паралимпиаде-2018 Украинские биатлонисты завоевали три медали на Паралимпиаде-2018
X

Жеребьевка Лиги чемпионов и Лиги Европы 1/4 финала: где и когда смотреть 16 марта

Жеребьевка
09:22 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт

Новости спорта: В пятницу, 16 марта, в Ньоне (Швейцария) пройдет жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов и 1/4 финала Лиги Европы.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 13:00

В пятницу, 16 марта, в Ньоне состоится жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов 2017/18.

Начало мероприятия запланировано на 13:00 по киевскому времени.

В Украине в прямом эфире увидеть жеребьевку четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов можно на канале Футбол-1. Кроме того, определение пар соперников также покажут российский Матч ТВ и "Матч! Футбол 1". 

В стадию четвертьфинала главного европейского турнира вышли восемь команд, среди них Реал Мадрид (Испания), Барселона (Испания), Севилья (Испания), Ливерпуль (Англия), Манчестер Сити (Англия), Ювентус (Италия), Рома (Италия) и Бавария (Германия).

ЛИГА ЕВРОПЫ 14:00

В пятницу, 16 марта, состоится жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы 2017-18. Церемония начнется в 14:00 по киевскому времени в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

В прямом эфире жеребьевку Лиги Европы покажут Футбол-1. В России прямую трансляцию из Ньона будут вести Матч ТВ и Матч! Футбол 1.

На этой стадии турнира не будет сеяных и несеяных команд, а клубы одной национальной ассоциации могут оказаться в одной паре. 

Борьбу за трофей продолжат 8 клубов - «Атлетико» Мадрид, «Спортинг» Лиссабон, «Лацио» Рим, «Марсель», «РБ Лейпциг», «Арсенал» Лондон, ЦСКА Москва и «Ред Булл Зальцбург».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Жеребьевка, ЛЕ, Лига Европы, Лига Чемпионов, ЛЧ.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
"Рома" - "Шахтер": римские "волки" оказались не по зубам "горнякам" (Фото)

"Рома" - "Шахтер": римские "волки" оказались не по зубам "горнякам" (Фото)
Сильные духом: яркие кадры первых дней Паралимпийских игр в Пхенчхане (Фото)

Сильные духом: яркие кадры первых дней Паралимпийских игр в Пхенчхане (Фото)
Самая сексуальная женщина-арбитр в мире футбола

Самая сексуальная женщина-арбитр в мире футбола
Звезды футбола попрощались с капитаном "Фиорентины" Давиде Астори (Фото)

Звезды футбола попрощались с капитаном "Фиорентины" Давиде Астори (Фото)
Украинская теннисистка удивила поклонников откровенным нарядом

Украинская теннисистка удивила поклонников откровенным нарядом
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Сабо: "Шахтеру" было под силу обыграть "Рому" Сборная Японии назвала состав на матч с Украиной "Динамо" - "Лацио": 0:2: события матча

Последние новости

Больше смейтесь: забавные ситуации, которые развеселят вас Сирийские организации призвали бойкотировать ЧМ-2018 в России Домашние вещи, которые провоцируют усталость (Фото)
Сегодня читают в спорте
01 "Динамо" - "Лацио": видео голов и обзор матча
02 Определились все участники 1/4 Лиги Европы
03 "Хачериди отказался выходить на поле": Хацкевич - о матче против "Лацио"
04 Украинские легкоатлетки получили долгосрочные дисквалификации
05 Джозеф Паркер: Фьюри, выиграв у Кличко, открыл всем двери
Новости сегодня
09:16 Ученые обнаружили уничтоженную христианами рукопись древнегреческого хирурга
09:14 Курс валют на 16 марта от НБУ: доллар и евро продолжают дорожать
09:13 Смех до слез: уморительные картинки для хорошего настроения
09:08 Украинские биатлонисты завоевали три медали на Паралимпиаде-2018
09:05 Возраст не имеет значения: красивый мужчина, который выглядит вечно молодым (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Савченко попала в базу сайта "Миротворец" Савченко попала в базу сайта "Миротворец"
Новости: Мэй и Макрон по телефону обсудили дело Скрипаля Мэй и Макрон по телефону обсудили дело Скрипаля
Новости: Порошенко встретился с актером Жаном Рено Порошенко встретился с актером Жаном Рено
Новости: Рецепт дня: торт на сковороде с заварным кремом Рецепт дня: торт на сковороде с заварным кремом
Добавить комментарий
0