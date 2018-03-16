Стало известно, сколько заработали украинские клубы в еврокубках

УЕФА обнародовал схему распределения прибыли в розыгрыше Лиги Европы, Лиге чемпионов и Суперкубке.

Согласно данным официального сайта УЕФА, все украинские команды заработали в еврокубках более 35 миллионов евро.

Шахтер суммарно заработал 24,7 миллиона евро. 12,7 – за групповой этап ЛЧ (шесть миллионов – за четыре победы и шесть миллионов за выход в 1/8).

Киевское Динамо заработало более шести миллионов евро (2,6 миллиона за успешное участие в группе Лиге Европы и 500 тысяч евро за 1/16, 750 тысяч евро за 1/8 финала). Также команда Хацкевича получит 260 тысяч евро в качестве выплаты за непопадание в Лигу чемпионов и бонус за третий квалификационный раунд ЛЧ – 420 тысяч евро.

Также луганская Заря занесла себе в копилку 3,32 миллиона евро за участие в групповом раунде Лиги Европы.

Александрия получит в сумме 480 тысяч евро за участие в третьем отборочном раунде и раунде плей-офф Лиги Европы.

Олимпик заработал 235 тысяч евро за участие в третьем отборочном раунде ЛЕ.