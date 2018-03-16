Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Лига чемпионов. Жеребьевка 1/4 финала: онлайн-трансляция Лига чемпионов. Жеребьевка 1/4 финала: онлайн-трансляция
Новости: Определились все участники 1/4 Лиги Европы Определились все участники 1/4 Лиги Европы
Новости: Украина будет бойкотировать зимнюю Универсиаду в России Украина будет бойкотировать зимнюю Универсиаду в России
Новости: Паралимпиада-2018: медальный зачет 16 марта Паралимпиада-2018: медальный зачет 16 марта
X

"А началось все с Кадара": украинский тренер - о поражении "Динамо"

Юрий Бакалов
12:00 Сегодня Телеграф
footboom.com

Новости спорта: Известный украинский тренер Юрий Бакалов подвел итоги выступлений "Динамо" в еврокубках.

Известный украинский тренер Юрий Бакалов в эксклюзивном интервью FootBoom проанализировал игру "Динамо" в поединке 1/8 финала Лиги Европы (0:2). 

- Юрий Михайлович, какие эмоции вы испытали после финального свистка матча в Киеве?

- В первую очередь, огорчение, ведь в первой игре – в Риме, "Динамо" подарило нам всем надежду, а во второй – забрало ее… "Лацио" вполне закономерно отпраздновал победу в Киеве.

- Стартовый состав "Динамо" вас удивил?

- Это выбор Александра Хацкевича. У него были свои мотивы, исходя из которых от выставил на поединок именно этих исполнителей. Поэтому удивляться или упрекать тренера за кадровые решения не стоит. 

Однако, показалось, что Хацкевич не угадал с Шепелевым, который играл неуверенно, слишком часто проигрывая свои единоборства и теряя мяч…

- Дело здесь вовсе не в Шепелеве. "Динамо" и раньше, и сейчас - в матче с "Лацио", имело большие проблемы в центральной зоне. Очень много вертикальных, разрезающих оборону передач проходило по центру. В опорной зоне киевляне были статистами. То же самое, кстати, наблюдалось и в Риме. После выездного поединка с "Лацио", уверен, динамовцы разбирали все моменты, но найти противоядия так и не сумели.

- Кто виноват в первом пропущенном "Динамо" мяче? Денис Бойко?

- Мы чаще акцентируем внимание на последней точке голевого момента, а нужно глянуть, что было до этого. Десятком секунд ранее Кадар в безобидной ситуации выбил мяч на угловой. Не было бы данного стандарта, не было бы и гола в ворота "Динамо". Всегда считал, что защитник, действующий при угловых персонально, должен при подаче не стоять на ногах, а обязательно выпрыгивать. Лукас Лейва это сделал, а динамовец стоял…

- Вынужденная рокировка Кадар – Шабанов ослабила оборону киевлян?

- Шабанова хорошо знаю – мне с ним довелось поработать. Я видел, что он, к сожалению, сильно волнуется. Это было заметно и в том, как он делал передачи, и в отборе. Что касается Кадара, которого поменяли на 45-й минуте, то вспомните сколько раз из-под него мог забить Иммобиле. Счастье "Динамо", что у Иммобиле в этот вечер сбился прицел.

Следует сказать, что вынужденная замена лишила Хацкевича возможности бросить в бой Шапаренко – футболиста, который мог бы добавить игре "Динамо" креативности.

- Подводя итог, можно ли сказать, что киевляне проиграли по делу?

- Перед матчем я расценивал шансы команд в соотношении 50 на 50. "Лацио" ведь был далеко не безгрешен в Риме… Однако, матч в Киеве показал: на сегодня "Динамо" слабее итальянцев. К сожалению, римское противостояние в еврокубках завершилось не пользу наших команд. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Лига Европы, Новости футбола, ФК Динамо (Киев), ФК Лацио, Футбол, Юрий Бакалов.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
"Динамо" - "Лацио": последний украинский клуб вылетел из еврокубков (Фото)

"Динамо" - "Лацио": последний украинский клуб вылетел из еврокубков (Фото)
"Рома" - "Шахтер": римские "волки" оказались не по зубам "горнякам" (Фото)

"Рома" - "Шахтер": римские "волки" оказались не по зубам "горнякам" (Фото)
Сильные духом: яркие кадры первых дней Паралимпийских игр в Пхенчхане (Фото)

Сильные духом: яркие кадры первых дней Паралимпийских игр в Пхенчхане (Фото)
Самая сексуальная женщина-арбитр в мире футбола

Самая сексуальная женщина-арбитр в мире футбола
Звезды футбола попрощались с капитаном "Фиорентины" Давиде Астори (Фото)

Звезды футбола попрощались с капитаном "Фиорентины" Давиде Астори (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Определились все участники 1/4 Лиги Европы "Динамо" - "Лацио": видео голов и обзор матча Фред: Не опускаем головы

Последние новости

"Хочу показать отличный бокс": соперник Гвоздика - о бое с украинцем Шикарные арабские автомобили класса люкс Украина планирует расширить географию экспорта зерна
Сегодня читают в спорте
01 "Динамо" - "Лацио": видео голов и обзор матча
02 Определились все участники 1/4 Лиги Европы
03 "Хачериди отказался выходить на поле": Хацкевич - о матче против "Лацио"
04 "Когда в воротах крыса – ничего не будет": Милевский - о матче "Динамо" - "Лацио"
05 Паралимпиада-2018: медальный зачет 16 марта
Новости сегодня
12:33 Прикольные комиксы, которые поднимут настроение каждому
12:32 В Раде зарегистрировали законопроект против аграрного рейдерства
12:26 В Госстатистики сообщили, какое мясо в Украине стало дешевле
12:18 Костюк вышла в полуфинал турнира в Шэньчжэне
12:00 Наваха - история происхождения одного из самых известных боевых ножей
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Савченко попала в базу сайта "Миротворец" Савченко попала в базу сайта "Миротворец"
Новости: Погода на выходные 17-18 марта: ожидаются морозы, снегопады и метели Удар зимы: в Украину возвращаются морозы и снегопады
Новости: Порошенко встретился с актером Жаном Рено Порошенко встретился с актером Жаном Рено
Новости: Ученые обнаружили в 1000-летней книге тайный текст Ученые обнаружили в 1000-летней книге тайный текст
Добавить комментарий
0