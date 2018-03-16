"А началось все с Кадара": украинский тренер - о поражении "Динамо"

Известный украинский тренер Юрий Бакалов в эксклюзивном интервью FootBoom проанализировал игру "Динамо" в поединке 1/8 финала Лиги Европы (0:2).

- Юрий Михайлович, какие эмоции вы испытали после финального свистка матча в Киеве?

- В первую очередь, огорчение, ведь в первой игре – в Риме, "Динамо" подарило нам всем надежду, а во второй – забрало ее… "Лацио" вполне закономерно отпраздновал победу в Киеве.

- Стартовый состав "Динамо" вас удивил?

- Это выбор Александра Хацкевича. У него были свои мотивы, исходя из которых от выставил на поединок именно этих исполнителей. Поэтому удивляться или упрекать тренера за кадровые решения не стоит.

Однако, показалось, что Хацкевич не угадал с Шепелевым, который играл неуверенно, слишком часто проигрывая свои единоборства и теряя мяч…

- Дело здесь вовсе не в Шепелеве. "Динамо" и раньше, и сейчас - в матче с "Лацио", имело большие проблемы в центральной зоне. Очень много вертикальных, разрезающих оборону передач проходило по центру. В опорной зоне киевляне были статистами. То же самое, кстати, наблюдалось и в Риме. После выездного поединка с "Лацио", уверен, динамовцы разбирали все моменты, но найти противоядия так и не сумели.

- Кто виноват в первом пропущенном "Динамо" мяче? Денис Бойко?

- Мы чаще акцентируем внимание на последней точке голевого момента, а нужно глянуть, что было до этого. Десятком секунд ранее Кадар в безобидной ситуации выбил мяч на угловой. Не было бы данного стандарта, не было бы и гола в ворота "Динамо". Всегда считал, что защитник, действующий при угловых персонально, должен при подаче не стоять на ногах, а обязательно выпрыгивать. Лукас Лейва это сделал, а динамовец стоял…

- Вынужденная рокировка Кадар – Шабанов ослабила оборону киевлян?

- Шабанова хорошо знаю – мне с ним довелось поработать. Я видел, что он, к сожалению, сильно волнуется. Это было заметно и в том, как он делал передачи, и в отборе. Что касается Кадара, которого поменяли на 45-й минуте, то вспомните сколько раз из-под него мог забить Иммобиле. Счастье "Динамо", что у Иммобиле в этот вечер сбился прицел.

Следует сказать, что вынужденная замена лишила Хацкевича возможности бросить в бой Шапаренко – футболиста, который мог бы добавить игре "Динамо" креативности.

- Подводя итог, можно ли сказать, что киевляне проиграли по делу?

- Перед матчем я расценивал шансы команд в соотношении 50 на 50. "Лацио" ведь был далеко не безгрешен в Риме… Однако, матч в Киеве показал: на сегодня "Динамо" слабее итальянцев. К сожалению, римское противостояние в еврокубках завершилось не пользу наших команд.