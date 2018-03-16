Лига чемпионов. Жеребьевка 1/4 финала: онлайн-трансляция

Мероприятие пройдет в штаб-квартире европейского футбольного союза в Ньоне, Швейцария.

Начало жеребьевки в 13:00 по киевскому времени.

УЧАСТНИКИ

В четвертьфинал вышли "Реал" Мадрид (Испания), "Барселона" (Испания), "Севилья" (Испания), "Ливерпуль" (Англия), "Манчестер Сити" (Англия), "Ювентус" (Италия), "Рома" (Италия) и "Бавария" (Германия).

В жеребьевке примет участие главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко.

Где смотреть

Видеотрансляцию жеребьевки можно посмотреть на официальном сайте УЕФА, а также на телеканале "Футбол 1".

На данной стадии турнира нет сеяных и несеяных команд. Кроме того, клубы из одной национальной ассоциации могут оказаться в одной паре. Команда, которую достанут первой из корзины, проведет первый четвертьфинальный матч на домашней арене.

Когда матчи 1/4 финала

Матчи четвертьфинала Лиги чемпионов пройдут 3/4 и 10/11 апреля. Жеребьевка полуфинала турнира состоится 13 апреля.

Напомним, что единственный представитель Украины в плей-офф турнира донецкий "Шахтер" выбыл в прошлом раунде, пропустив в четвертьфинал "Рому".