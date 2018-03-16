Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: "Динамо" - "Лацио": видео голов и обзор матча "Динамо" - "Лацио": видео голов и обзор матча
Новости: Определились все участники 1/4 Лиги Европы Определились все участники 1/4 Лиги Европы
Новости: Украина будет бойкотировать зимнюю Универсиаду в России Украина будет бойкотировать зимнюю Универсиаду в России
Новости: Паралимпиада-2018: медальный зачет 16 марта Паралимпиада-2018: медальный зачет 16 марта
X

Лига чемпионов. Жеребьевка 1/4 финала: онлайн-трансляция

Жеребьевка
12:32 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт
Фото: Твиттер

Новости спорта: В пятницу, 16 марта, состоится жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов сезона 2017/18.

Мероприятие пройдет в штаб-квартире европейского футбольного союза в Ньоне, Швейцария.

Начало жеребьевки в 13:00 по киевскому времени.

УЧАСТНИКИ

В четвертьфинал вышли "Реал" Мадрид (Испания), "Барселона" (Испания), "Севилья" (Испания), "Ливерпуль" (Англия), "Манчестер Сити" (Англия), "Ювентус" (Италия), "Рома" (Италия) и "Бавария" (Германия).

В жеребьевке примет участие главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко.

Где смотреть

Видеотрансляцию жеребьевки можно посмотреть на официальном сайте УЕФА, а также на телеканале "Футбол 1".

На данной стадии турнира нет сеяных и несеяных команд. Кроме того, клубы из одной национальной ассоциации могут оказаться в одной паре. Команда, которую достанут первой из корзины, проведет первый четвертьфинальный матч на домашней арене.

Когда матчи 1/4 финала

Матчи четвертьфинала Лиги чемпионов пройдут 3/4 и 10/11 апреля. Жеребьевка полуфинала турнира состоится 13 апреля.

Напомним, что единственный представитель Украины в плей-офф турнира донецкий "Шахтер" выбыл в прошлом раунде, пропустив в четвертьфинал "Рому".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Жеребьевка, Лига Чемпионов, ЛЧ, Новости футбола, УЕФА, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
"Динамо" - "Лацио": последний украинский клуб вылетел из еврокубков (Фото)

"Динамо" - "Лацио": последний украинский клуб вылетел из еврокубков (Фото)
"Рома" - "Шахтер": римские "волки" оказались не по зубам "горнякам" (Фото)

"Рома" - "Шахтер": римские "волки" оказались не по зубам "горнякам" (Фото)
Сильные духом: яркие кадры первых дней Паралимпийских игр в Пхенчхане (Фото)

Сильные духом: яркие кадры первых дней Паралимпийских игр в Пхенчхане (Фото)
Самая сексуальная женщина-арбитр в мире футбола

Самая сексуальная женщина-арбитр в мире футбола
Звезды футбола попрощались с капитаном "Фиорентины" Давиде Астори (Фото)

Звезды футбола попрощались с капитаном "Фиорентины" Давиде Астори (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Определились все участники 1/4 Лиги Европы "Динамо" - "Лацио": видео голов и обзор матча Фред: Не опускаем головы

Последние новости

Лавров отреагировал на совет главы Минобороны Британии "Хочу показать отличный бокс": соперник Гвоздика - о бое с украинцем Шикарные арабские автомобили класса люкс
Сегодня читают в спорте
01 "Динамо" - "Лацио": видео голов и обзор матча
02 Определились все участники 1/4 Лиги Европы
03 "Хачериди отказался выходить на поле": Хацкевич - о матче против "Лацио"
04 "Когда в воротах крыса – ничего не будет": Милевский - о матче "Динамо" - "Лацио"
05 Паралимпиада-2018: медальный зачет 16 марта
Новости сегодня
12:33 Прикольные комиксы, которые поднимут настроение каждому
12:32 В Раде зарегистрировали законопроект против аграрного рейдерства
12:26 В Госстатистики сообщили, какое мясо в Украине стало дешевле
12:18 Костюк вышла в полуфинал турнира в Шэньчжэне
12:00 "А началось все с Кадара": украинский тренер - о поражении "Динамо"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Савченко попала в базу сайта "Миротворец" Савченко попала в базу сайта "Миротворец"
Новости: Погода на выходные 17-18 марта: ожидаются морозы, снегопады и метели Удар зимы: в Украину возвращаются морозы и снегопады
Новости: Порошенко встретился с актером Жаном Рено Порошенко встретился с актером Жаном Рено
Новости: Ученые обнаружили в 1000-летней книге тайный текст Ученые обнаружили в 1000-летней книге тайный текст
Добавить комментарий
0