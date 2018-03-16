Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов

В штаб-квартире европейского футбольного союза в Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. Участие в жеребьевке принимал посол финала Лиги чемпионов-2018 в Киеве, тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко.

Пары 1/4 финала

Барселона - Рома

Севилья - Бавария

Ювентус - Реал Мадрид

Ливерпуль - Манчестер Сити

Первые матчи 1/4 финала состоятся 3 и 4 апреля, ответные - 10 и 11 апреля.

Жеребьевка полуфинала турнира состоится 13 апреля.

Финал Лиги чемпионов состоится в Киеве на НСК Олимпийский 26 мая, начало в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, что единственный представитель Украины в плей-офф турнира донецкий "Шахтер" выбыл в прошлом раунде, пропустив в четвертьфинал "Рому".