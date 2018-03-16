Кайоде: Я очень рад стать игроком "Шахтера"

Кайоде перешел в Шахтер зимой на правах аренды из Ман Сити до конца сезона.

"Я очень рад стать игроком Шахтера, это прекрасная команда. Я следил за "горняками" достаточно давно. В какой-то степени, осуществилась моя мечта. Надеюсь помочь команде, это моя задача. Буду усердно для этого работать", — рассказал Оларенважу.

Эта тренировка Кайоде состоялась при морозе.

"Это нормально, это футбол. В этом плане проблем нет".

"Нужно учиться у тренера, получать знания, понимать, как играет команда. Мне потребуется понимать тактику, чтобы выступать на высоком уровне".

В чемпионате Украины, по мнению журналиста, все играют против Шахтера очень плотно. Поэтому готов ли будет Кайоде к такой опеке?

"Я неоднократно сталкивался с такими командами. Поэтому не вижу проблемы, буду стараться сыграть как можно лучше".

"Знаю ли Джулиуса Агахову и могу ли сравнить с собой? Мы не одинаковые. Это очень классный форвард и хороший человек, но я должен проявить свои качества".

"Какие задания ставлю перед собой? Хотелось бы сыграть с Шахтером в Лиге чемпионов. Моя задача – забивать голы и максимально помогать коллективной игре. Надеюсь, скоро дебютирую за Шахтер".