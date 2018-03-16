Зрительский рекорд на матче "Динамо" - "Лацио"

Поддержать "бело-синих" в желании пробиться в четвертьфинал престижного европейского турнира пришли на трибуны НСК "Олимпийский" 52 639 болельщиков. Подобная посещаемость главной арены страны стала наибольшей за последние два года – 24 февраля 2016 года матч 1/8 финала Лиги чемпионов с английским "Манчестер Сити" собрал зрительскую аудиторию в 53 691 зрителя.

Последний раз же на трибунах НСК "Олимпийский" собиралось больше 50 000 зрителей чуть меньше года назад – 21 апреля 2017 года в поединке 26-го тура отечественной Премьер-лиги с донецким "Шахтером".

"Спасибо вам, дорогие болельщики, за поддержку, которая ощущалась на протяжении всего матча", - говорится в сообщение на сайте киевского клуба.