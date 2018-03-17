Генинсон рассказал о будущем УПЛ

Владимир Генинсон подтвердил информацию Football.ua о том, что он не будет баллотироваться на должность президента УПЛ, которую он занимает с февраля 2016-го года.

- Владимир Братиславович, 6 апреля состоятся выборы президента УПЛ. На этой должности вы провели два года. Как бы подытожили этот период вашей работы?

- Это были интересные и плодотворные два года работы. Ни для кого не секрет, что нам пришлось работать в нелегкое экономическое время для нашей страны и, несмотря на это, я осознавал и объем работы, который ляжет на мои плечи и ответственность. Трудностей я не боялся никогда, поэтому принял этот вызов.

Главным принципом в моей работе была открытость. Я почти всегда был доступен для всех клубов и с первых дней пытался построить доверительные отношения с клубами и партнерами УПЛ.

Я считаю, что за время нашей работы нам удалось полностью изменить лицо Лиги и понимания, чем она должна заниматься. Своей задачей я видел перестроить работу таким образом, чтобы Лига стала самоокупаемой, и зарабатывала деньги для клубов. В этом направлении работа велась ежедневно.

Приятно отметить, что с нового сезона нам удалось привлечь внешние средства от спонсоров и партнеров, которые не связаны же одним из клубов или его руководством, что дало толчок и дополнительную заинтересованность в футболе.

Еще в матче за Суперкубок Украины начали сотрудничество с Фокстротом и спортивной сетью Sport Life, а автомобильным партнером УПЛ стала Škoda.

Нам в корне удалось изменить концепцию проведения матча за Суперкубок Украины, подготовка к которому начиналась за полгода. Футбольный матч мы превратили в настоящее шоу с мерами коммерческого, социального и коммуникационного направления. Футбол — уже давно не просто спортивная игра, это шоу. Поэтому руководствуясь этим, УПЛ расширила собственно футбольный матч до уровня мощного мероприятия, которое длилось почти неделю и включало в себя различные мероприятия вроде международного Форума по обмену футбольным опытом, шоу-программы, легкоатлетического пробега, прогрессивной формы продажи билетов, рекламы, а кульминацией этого шоу должен был стать собственно футбольный матч. Думаю, этот проект нам вполне удалось реализовать.

Чтобы перенимать опыт передовых европейских лиг, мы приглашали с семинарами руководителей топ-европейских лиг. Поэтому за это время нам удалось организовать встречи украинским клубам с представителями польской Экстраклассы, Французской Лиги 1 и испанской Ла Лиги. Проблемы, которые поднимались на этих семинарах, очень схожи с теми, которые сейчас переживает украинский футбол, а поэтому полученный опыт и советы коллег из Европы трудно переоценить.

На семинаре с руководством польской Экстраклассы в Киеве, важно услышать мнение и ценный опыт соседей, ведь футбол у них имел те же проблемы, что и у нас. Но, несмотря на это, Экстракласа за короткий срок смогла стать финансово успешной организацией после объединения медийных прав.

Особенно хотел бы акцентировать внимание на встрече с испанцами в столице. В Ла Лиге клубы также долго не могли договориться о централизованной продаже медиа прав. А когда же понимание было достигнуто, свое состояние им удалось удвоить и решить все свои проблемы. Президент Ла Лиги Хавьер Тебас особо акцентировал внимание на том, что, по сути, осталось еще две страны в Европе, где не работает централизация медиа-прав — Португалия и Кипр. Если почти вся Европа пошла по этому пути, вывод, куда нам нужно двигаться, кажется, очевиден.

- Вас, кстати, много критиковали за то, что вы так и не смогли централизовать медиа-права ...

- Уже не раз говорил, что не ожидал, что создание единого телевизионного пула может стать большой проблемой. Поэтому после нескольких попыток, мы и начали приглашать руководителей топ-европейских лиг, о чем говорил выше, чтобы те на собственном примере поделились опытом и донесли нашим клубам важность принятия этого решения. Поэтому и сегодня не оставляю надежд и попыток достичь объединения медиа-прав, ведь как показывает европейский опыт, чтобы добиться успеха, других путей не существует.

То, что в нашем государстве нужно централизовать медийные права, уже наверное ни у кого не вызывает сомнений. Только вдумайтесь, я не раз это подчеркивал: Украина находится на последних позициях среди Европейских лиг по деньгам, которые футбольные клубы зарабатывают на реализации медиа-прав. Даже несмотря на то, что отечественный футбол переживает далеко не лучшие времена, объединения телевизионных прав не только еще больше сплотит клубы, но и позволит существенно увеличить их доходы.

Несмотря на то, что не удалось централизовать медиа-права, Украинская Премьер-Лига смогла реализовать медиа права на международном рынке тех клубов, которые поверили в нас и те ФК остались довольны сотрудничеством.

- Каким вы видите дальнейшее развитие Лиги? В каком направлении она должна двигаться?

- Я верил и верю в успешное будущее украинской Премьер-Лиги, иначе два года назад не баллотировался бы на пост руководителя лиги. Моей командой была проделана большая работа. Ни для кого не секрет, что мы используем международный опыт в своей работе и стараемся адаптировать его в реалиях украинского футбола. Мы, кроме того, что приглашаем топ-менеджеров европейских лиг для семинаров, регулярно находимся с ними на связи и те проекты, идеи и замыслы, которые себя лучше зарекомендовали в ведущих чемпионатах, стараемся постепенно внедрять и в УПЛ. Работать еще конечно есть над чем. Лига должна получить новое веяние и новое дыхание ...

- Владимир Братиславович, в прессе сейчас активно обсуждаются ваш отказ участвовать в выборах президента УПЛ. Почему приняли решение не баллотироваться на очередной срок?

- Да, на выборы я не иду. Я очень благодарен своей команде за работу и уверен, они останутся и при новом руководителе выполнять свои профессиональные обязанности в не самые лучшие времена для нашего футбола. Также готов заявить, что буду всячески способствовать и помогать новому руководителю лиги. Буду рад оставаться всегда рядом с президентом и в любой момент подставить плечо помощи.

Сам же останусь работать в украинском футболе, а также сосредоточусь на работе в УЕФА, которая связана с вопросами безопасности и инфраструктуры стадионов.