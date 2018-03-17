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Сборную Англии могут не допустить к отбору ЧМ-2022
07:03 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Бойкот чемпионата мира-2018 в России может очень дорого обойтись сборной Англии.

Если англичане откажутся от участия в чемпионате мира-2018, то их, скорее всего, просто не допустят к отбору на следующий мундиаль, который пройдет в 2022 году в Катаре, сообщает СпортаАрена со ссылкой на Sky Sports.

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Кроме того, согласно правилам ФИФА, если команда откажется от участия в ЧМ менее, чем за месяц до его начала, то тамошнюю федерацию оштрафуют на 377 тысяч фунтов. Если же решение об отказе будет принято раньше – то штраф уменьшится вдвое.

Впервые о бойкоте Англией чемпионата мира-2018 заговорил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон после отравления, предположительно, российскими спецслужбами бывшего разведчика Сергея Скрипаля.

Впоследствии стало известно, что чемпионат точно не посетят британские чиновники, политики, а также члены королевской семьи, тогда как футболистов и болельщиков это коснутся не должно.

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Между тем, определенности на этот счет до сих пор нет. В британском правительстве в настоящее время консультируются с ФА относительно безопасности болельщиков в России из-за «сильных антибританских настроений».

Подлил масла в огонь и последний опрос Forza Football, согласно которому лишь 52% британцев считают, что сборной стоит ехать в Россию на чемпионат. Остальные 48% придерживаются противоположного мнения.

Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сборная Англии квалифицировалась на турнир, уверенно выиграв свою отборочную группу.

Ранее призвал к бойкоту чемпионата мира из-за «террористических методов России» и министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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