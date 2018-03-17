На чемпионате мира-2018 у команд будет по четыре замены

ФИФА одобрила изменение в правила касательно четвертой замены в дополнительное время матчей на стадиях плей-офф чемпионатов мира. Об этом сообщает официальный сайт Совета Международной федерации футбола.

Такое решение приняла ФИФА на совете в Боготе.

Отметим, что в групповом этапе и в основное время по-прежнему будет действовать правило трех замен.

Напомним, что на Кубке конфедераций уже применялось правило четвертой замены. Впервые в истории международных турниров четвертую замену сделала сборная Португалии. В матче с Чили на 116-й минуте вместо Андре Гомеша вышел Желсон Мартинш.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.