"Ренн" нашел два потерянных Кубка Франции

В конце января на ежегодном собрании совета директоров президент Ренна Оливье Летанг признался, что клуб потерял завоеванные в 1965 и 1971 годах Кубки Франции.

Les deux Coupes retrouvées !

Le Stade Rennais F.C. tient à remercier tous les acteurs passionnés qui lui ont permis de mener l’enquête et de retrouver les deux répliques de @coupedefrance remportées par les Rouge & Noir en 1965 et 1971.

https://t.co/4WykscJKxs pic.twitter.com/RgcfVkTk2X — Stade Rennais F.C. (@staderennais) 16 марта 2018 г.

"Два Кубка Франции исчезли, их нет нигде в клубе. Просто невероятно, наверное, их кто-то взял… Мы попросили сделать нам копии", — цитирует Летанга газета Ouest-France.

История получила широкую огласку в медиа, и привела к ряду расследований, которые позволили вернуть утраченные трофеи, сообщает официальный сайт Ренна.

Как оказалось, Кубок Франции 1965 года был отдан в аренду Лиге футбола Бретони, чтобы трофей могли увидеть все желающие. В назначенное время никто не потребовал кубок обратно, и он так и остался в ЛФБ.

Второй, завоеванный в 1971 году, и вовсе все это время хранился в клубе. После многочисленных переездов трофей был спрятан настолько надежно, что никто из нынешних сотрудников клуба не знал, где он.

Футбольный клуб Ренн выразил благодарность всем, кто помогал в поисках утраченных кубков.