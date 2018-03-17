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"Ренн" нашел два потерянных Кубка Франции

ФК Ренн
09:38 Сегодня Телеграф
football.ua
Фото: Твиттер ФК Ренн

Новости спорта: "Красно-черные" продемонстрировали, к чему может привести халатное обращение с завоеванными трофеями.

В конце января на ежегодном собрании совета директоров президент Ренна Оливье Летанг признался, что клуб потерял завоеванные в 1965 и 1971 годах Кубки Франции.

"Два Кубка Франции исчезли, их нет нигде в клубе. Просто невероятно, наверное, их кто-то взял… Мы попросили сделать нам копии", — цитирует Летанга газета Ouest-France.

История получила широкую огласку в медиа, и привела к ряду расследований, которые позволили вернуть утраченные трофеи, сообщает официальный сайт Ренна.

Как оказалось, Кубок Франции 1965 года был отдан в аренду Лиге футбола Бретони, чтобы трофей могли увидеть все желающие. В назначенное время никто не потребовал кубок обратно, и он так и остался в ЛФБ.

Второй, завоеванный в 1971 году, и вовсе все это время хранился в клубе. После многочисленных переездов трофей был спрятан настолько надежно, что никто из нынешних сотрудников клуба не знал, где он.

Футбольный клуб Ренн выразил благодарность всем, кто помогал в поисках утраченных кубков.

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Новости спорта, КУбок Франции, Новости футбола, ФК Ренн, Футбол.
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