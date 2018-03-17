Зинченко заинтересовал "Динамо" и "Шахтер"

Итальянское издание Calciomercato удивило слухам из трансферного рынка. Якобы, Александр Зинченко мог бы вернуться в Украину.

Как пишет издание в короткой новости, ссылаясь на информацию английской прессы, о 21-летнем центральном полузащитнике, который переквалифицировался в левого фулбека, думают сразу 3 клуба, из которых 2 представляют Украину.

Зинченко заинтересовал свою бывшую команду – донецкий Шахтер, а также киевское Динамо. Кроме того, вариант с подписанием игрока сборной Украины снова рассматривает Наполи.

Напомним, из-за травм левых защитников в Манчестер Сити Зинченко начал регулряно выходить на этой позиции и даже заработал на медаль АПЛ. Однако один из самых дорогих защитников мира Бенджамин Менди уже вернулся в строй, поэтому количество игрового времени Александра может уменьшиться. Контракт Зинченко с Ман Сити действует до 2021 года.