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Зинченко заинтересовал "Динамо" и "Шахтер"

Александр Зинченко
12:46 Сегодня Телеграф
football24.ua

Новости спорта: Александр Зинченко заинтересовал 2 гранда украинского футбола.

Итальянское издание Calciomercato удивило слухам из трансферного рынка. Якобы, Александр Зинченко мог бы вернуться в Украину.

Как пишет издание в короткой новости, ссылаясь на информацию английской прессы, о 21-летнем центральном полузащитнике, который переквалифицировался в левого фулбека, думают сразу 3 клуба, из которых 2 представляют Украину.

Зинченко заинтересовал свою бывшую команду – донецкий Шахтер, а также киевское Динамо. Кроме того, вариант с подписанием игрока сборной Украины снова рассматривает Наполи.

Напомним, из-за травм левых защитников в Манчестер Сити Зинченко начал регулряно выходить на этой позиции и даже заработал на медаль АПЛ. Однако один из самых дорогих защитников мира Бенджамин Менди уже вернулся в строй, поэтому количество игрового времени Александра может уменьшиться. Контракт Зинченко с Ман Сити действует до 2021 года.

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Новости спорта, Александр Зинченко, АПЛ, Новости футбола, УПЛ, ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер.
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