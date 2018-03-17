"Да что он о себе возомнил?": Шовковский жестко раскритиковал Хачериди

Как сообщил главный тренер киевлян Александр Хацкевич сообщил, футболист отказался выходить на замену в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с "Лацио" (0:2).

"При мне, когда я ещё играл в команде, Хачериди себе такого бы не позволил. Потому что знал, что ему появляться мне на глаза после этого не стоит. Я бы его в порошок стёр. Женя, наверное, уже забыл, как после его очередного удаления в домашнем матче, где он одну из жёлтых карточек получил за разговоры с арбитром, я предупредил и сказал, что, если такое ещё раз повториться, и при этом команда от этого не досчитается очков, я при всех в раздевалке его разорву на части.

Да что он о себе возомнил? Я считаю, что игрокам с таким отношением к своей работе, с таким отношением к своим партнёрам и, наконец, таким отношением к самому себе не место в "Динамо"", — написал Шовковский на своей странице в "Фейсбуке".

Напомним, что по сумме двух матчей (4:2) в четвертьфинал турнира пробился "Лацио". Киевское "Динамо" прекратило своё участие в еврокубках в нынешнем сезоне.