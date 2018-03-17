Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Григорий Вовчинский выиграл "серебро" в лыжных гонках на Паралимпиаде-2018 Григорий Вовчинский выиграл "серебро" в лыжных гонках на Паралимпиаде-2018
Новости: В Украине не покажут российский этап Кубка мира по биатлону В Украине не покажут российский этап Кубка мира по биатлону
Новости: Бокс. Гвоздик и Амар показали равный вес (Видео) Бокс. Гвоздик и Амар показали равный вес (Видео)
Новости: Паралимпиада-2018: медальный зачет 17 марта Паралимпиада-2018: медальный зачет 17 марта
X

"Да что он о себе возомнил?": Шовковский жестко раскритиковал Хачериди

Александр Шовковский
12:14 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: ukrafoto.com

Новости спорта: Бывший голкипер киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский раскритиковал защитника Евгения Хачериди.

Как сообщил главный тренер киевлян Александр Хацкевич сообщил, футболист отказался выходить на замену в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с "Лацио" (0:2).

"При мне, когда я ещё играл в команде, Хачериди себе такого бы не позволил. Потому что знал, что ему появляться мне на глаза после этого не стоит. Я бы его в порошок стёр. Женя, наверное, уже забыл, как после его очередного удаления в домашнем матче, где он одну из жёлтых карточек получил за разговоры с арбитром, я предупредил и сказал, что, если такое ещё раз повториться, и при этом команда от этого не досчитается очков, я при всех в раздевалке его разорву на части.

Да что он о себе возомнил? Я считаю, что игрокам с таким отношением к своей работе, с таким отношением к своим партнёрам и, наконец, таким отношением к самому себе не место в "Динамо"", — написал Шовковский на своей странице в "Фейсбуке".

Напомним, что по сумме двух матчей (4:2) в четвертьфинал турнира пробился "Лацио". Киевское "Динамо" прекратило своё участие в еврокубках в нынешнем сезоне.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Александр Шовковский, Динамо - Лацио, Евгений Хачериди, Лига Европы, Новости футбола, ФК Динамо (Киев), Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
"Динамо" - "Лацио": последний украинский клуб вылетел из еврокубков (Фото)

"Динамо" - "Лацио": последний украинский клуб вылетел из еврокубков (Фото)
"Рома" - "Шахтер": римские "волки" оказались не по зубам "горнякам" (Фото)

"Рома" - "Шахтер": римские "волки" оказались не по зубам "горнякам" (Фото)
Сильные духом: яркие кадры первых дней Паралимпийских игр в Пхенчхане (Фото)

Сильные духом: яркие кадры первых дней Паралимпийских игр в Пхенчхане (Фото)
Самая сексуальная женщина-арбитр в мире футбола

Самая сексуальная женщина-арбитр в мире футбола
Звезды футбола попрощались с капитаном "Фиорентины" Давиде Астори (Фото)

Звезды футбола попрощались с капитаном "Фиорентины" Давиде Астори (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Ведущий форвард сборной России пропустит ЧМ-2018 Генинсон рассказал о будущем УПЛ Экс-защитник "Металлиста" Папа Гуйе тренируется с "Динамо"

Последние новости

Ряд стран ЕС хотят ужесточить санкции против Ирана Диетологи назвали продукты, которые желательно не запивать молоком В Киеве из коллектора теплотрассы достали тело мужчины
Сегодня читают в спорте
01 Гвоздик обратился к украинским болельщикам (Видео)
02 "Да что он о себе возомнил?": Шовковский жестко раскритиковал Хачериди
03 Паралимпиада-2018: медальный зачет 17 марта
04 Букмекеры определили главного фаворита Лиги чемпионов
05 Сборную Англии могут не допустить к отбору ЧМ-2022
Новости сегодня
13:26 Работу Единого реестра налоговых накладных приостановят
13:09 Украинка Костюк установит личный рекорд в рейтинге WTA
13:06 Самолет врезался в жилой дом на Филиппинах, есть погибшие
13:01 Меган Маркл может сыграть саму себя в сериале "Корона"
12:58 Ельченко: Крым начинает становиться "горячей точкой"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: РФ объявила персонами нон-грата 23 британских дипломатов РФ объявила персонами нон-грата 23 британских дипломатов
Новости: Посольство РФ обвинило МИД Украины в нарушении норм международного права РФ обвинила Украину в нарушении норм международного права
Новости: Google выпустил дудл ко Дню святого Патрика Google выпустил дудл ко Дню святого Патрика
Новости: Медики рассказали, почему нельзя есть фрукты на ужин Медики рассказали, почему нельзя есть фрукты на ужин
Добавить комментарий
0