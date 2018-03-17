"Не уметь играть головой при таком росте - это преступление": Леоненко об игре Ярмоленко

"Я травил Ярмоленко? Я его всегда буду травить! Не уметь играть головой при таком росте – это преступление. Ему нужно меняться.

Вот он играет в Боруссии и что говорить? Что тут решение нужно принимать до того, как получил мяч. А я ему что говорил? Нельзя мотаться по полю, особенно поперек, убирать всех под себя, как он это любит. Такое нельзя делать ни в Дортмунде, ни в других клубах. Только в Динамо или Шахтере такое пройдет.

Конечно, если ты делаешь голевую, то это – супер. Но если опаздываешь? То это уже не суперздорово", – рассказал Виктор Леоненко YouTube-каналу Вацко Live.

"Нет, конечно. Я рад за него. Почему? Он меняется. Вспоминай, с чего я начинал! Я начинал "пихать" ему и Коноплянке, когда в сборной они не отдавали мяч крайним защитникам, когда те забегали. Что они сделали? Начали отдавать. Хотя Коноплянка до сих пор иногда дает передачу, а иногда – нет.

Они поперек поля бегают? Иногда. А это – неправильно. А вот то, что мяч убирают под себя... Иногда у них получается, но я бы не сказал, что тот же Ярмоленко показывает себя на все 100%. Я буду только рад, если он себя будет хорошо в Дортмунде чувствовать и тащить их. Но он пришел, когда Боруссия была первой-второй, а где команда сейчас? В "опе"? Это не его проблема? Ну да, "моя" проблема. Это сейчас она не его, так как ему нужно лечиться.

Он хочет играть также как в Динамо. То есть, тащить одеяло самому, быть лидером. Он стал другим? Так я только и радуюсь, что он начал правильно играть. А особенно я буду рад, если он будет приезжать и тащить также и сборную", – добавил экс-футболист киевского Динамо.