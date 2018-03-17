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Александр Алиев возглавил украинский клуб
Новости спорта: Экс-футболист Динамо и сборной Украины стал главным тренером ФК Хмельницкий.
Александр Алиев принял решения перейти к тренерской карьере и возглавил любительский клуб ФК Хмельницкий.
Алиев был представлен команде накануне. Не исключено, что в новом клубе Александр будет играющим тренером.
Хмельницкий выступает в чемпионате Украины среди любителей в группе 1, где занимает 9 место, набрав 5 очков.
Telegraf.com.ua