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Моуринью: Сильные клубы вкладываются в трансферы, а "Манчестер юнайтед" - нет

Жозе Моуринью
09:52 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Жозе Моуринью отметил, что МЮ не сможет соперничать с такими командами, как "Манчестер Сити", если руководство не увеличит вложения в покупку новых игроков.

"Если клубы, которые сейчас находятся в лучшей ситуации, чем мы, перестанут инвестировать в покупку новых игроков, а мы, наоборот, начнём вкладывать в них деньги, будем играть на равных. Но когда команды, которые превосходят нас, продолжают вкладывать в футболистов большие деньги, нам становится тяжело.

Но я не говорю о том, что нам никогда их не догнать. И у меня есть тому доказательства. Я выигрывал Лигу чемпионов с "Интером". Но я не выигрывал её с "Реалом" или "Барселоной". Когда я был тренером Роналду, нам не удалось победить в этом турнире. Так что мы будем бороться за победу в Лиге чемпионов снова, сомнений нет", — приводит слова Моуринью Goal.

После 30 туров "красные дьяволы" занимают вторую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 65 очков.

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Новости спорта, АПЛ, Жозе Моуринью, ФК Манчестер Юнайтед, Футбол.
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