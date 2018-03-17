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Президент "Бешикташа" рассказал о желании подписать Роналду

Криштиану Роналду
19:59 Сегодня Телеграф
terrikon.com

Новости спорта: Лидера мадридского "Реала" Криштиану Роналду рады будут видеть в турецком "Бешикташе".

Президент «Бешикташа» Фикрет Орман заявил, что хотел бы видеть в своей команде форварда «Реала» Криштиану Роналду.

«У нас играют два товарища Криштиану по сборной Португалии – Куарежма и Пепе. Я бы хотел его приобрести, надеюсь, что он тут окажется. Если он захочет перейти к нам, будем рады его видеть. Но мы скромны. Мысли о его переходе у нас есть, но официально мы их не озвучиваем.

В «Бешикташе» мы стараемся создать коллектив из хороших спортсменов, этичный, действующий в соответствии с правилами фэйр-плей. У нас очень хорошие сотрудники, хорошие воспитанники. Кто-то останется, кто-то уйдет, но все будут профессионалами», – рассказал Орман.

Добавим, что сейчас «Бешикташ» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Турции, отставая от лидирующего «Галатасарая» на три очка.

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Новости спорта, Криштиану Роналду, Новости футбола, Фикрет Орман, ФК Бешикташ, ФК Реал, Футбол, Чемпионат Турции.
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