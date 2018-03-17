Вальверде прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 ЛЧ
Новости спорта: Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде прокомментировал результаты жеребьевки четвертьфинала Лиги чемпионов
По словам Вальверде, больше всего он хотел избежать встречи с другими испанскими командами на этой стадии ЛЧ.
«На такой поздней стадии оценивать оппонентов нужно осторожно. Могу сказать, что мы не хотели играть против Реала и Севильи, предпочитая матчи против команд из других чемпионатов», — цитирует тренера Football Italia.
«Рома кажется не таким сильным соперником, если сравнивать ее с другими участниками жеребьевки. Но давайте не забывать, что они выиграли группу у Челси и Атлетико. Это абсолютно точно сильная команда».
Вальверде настаивает, что его команде нужно продолжать двигаться от матча к матчу и не допускать недооценки соперников.
«Барселоне сейчас не нужно думать про требл. Это все пока далекая перспектива. Заглядывая так далеко, мы рискуем оступиться на первом же шаге».
Матчи Барсы и Ромы пройдут 4 и 10 апреля, первый поединок – на Камп Ноу.