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Вальверде прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 ЛЧ

Эрнесто Вальверде
22:00 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде прокомментировал результаты жеребьевки четвертьфинала Лиги чемпионов

По словам Вальверде, больше всего он хотел избежать встречи с другими испанскими командами на этой стадии ЛЧ.

«На такой поздней стадии оценивать оппонентов нужно осторожно. Могу сказать, что мы не хотели играть против Реала и Севильи, предпочитая матчи против команд из других чемпионатов», — цитирует тренера Football Italia.

«Рома кажется не таким сильным соперником, если сравнивать ее с другими участниками жеребьевки. Но давайте не забывать, что они выиграли группу у Челси и Атлетико. Это абсолютно точно сильная команда».

Вальверде настаивает, что его команде нужно продолжать двигаться от матча к матчу и не допускать недооценки соперников.

«Барселоне сейчас не нужно думать про требл. Это все пока далекая перспектива. Заглядывая так далеко, мы рискуем оступиться на первом же шаге».

Матчи Барсы и Ромы пройдут 4 и 10 апреля, первый поединок – на Камп Ноу.

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Новости спорта, Лига Чемпионов, Новости футбола, ФК Барселона, ФК Рома, Футбол, Эрнесто Вальверде.
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