"Сталь" обыграла "Черноморец" и покинула зону вылета

Единственный гол в матче забил в стартовый отрезок Орест Кузык, который после передачи с правого фланга Юрия Климчука принял мяч в пределах штрафной и ударом от перекладины отправил его в ворота.

Черноморец — Сталь 0:1

Гол: Кузык, 18

Черноморец: Безрук — Люлька, Зубейко, Жунич (Хамелюк, 71), Бамба (Бобко, 61) — Черный, Смирнов, Татарков, Ковалец, Силвио (Матяж, 60) — Семенив.

Сталь: Пеньков — Джонатан, Грачев, Ощипко, Климчук (Тиаго Ромуло, 77) — Задерака, Якимив (Копытов, 63), Мысык, Месхи, Эберт (Даниелян, 46) — Кузык.

Сталь владела перевесом по ходу встречи, контролировала ход событий на поле. У Черноморца практически не было шансов уйти от поражения.

Моряки продолжают свои неудачи на старте 2018 года, снова не сумев победить. В то же время Сталь выиграла второй матч кряду, поднявшись сразу на 9-е место в таблице чемпионата Украины.