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Буффон вызван в сборную Италии

Джанлуиджи Буффон
02:18 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Исполняющий обязанности главного тренера сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо объявил заявку команды на товарищеские матчи с Аргентиной и Англией.

В сборную Италии вызван голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, который в ноябре прошлого года объявил о завершении международной карьеры. Нет в заявке нападающего «Ниццы» Марио Балотелли. Впервые в сборную вызваны форварды Патрик Кутроне («Милан») и Федерико Кьеза («Фиорентина»).

Полностью состав итальянцев выглядит следующим образом:

голкиперы: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Маттиа Перин («Дженоа»), Джанлуиджи Доннарумма («Милан»);

защитники: Леонардо Спинаццола («Аталанта»), Джанмарко Феррари («Сампдория»), Маттео Дармиан («Манчестер Юнайтед»), Леонардо Бонуччи («Милан»), Даниэле Ругани, Джорджо Кьеллини, Маттиа Де Шильо (все — «Ювентус»), Давиде Дзаппакоста («Челси»);

полузащитники: Марко Пароло («Лацио»), Жоржиньо («Наполи»), Алессандро Флоренци, Лоренцо Пеллегрини (оба — «Рома»), Марко Верратти («ПСЖ»), Антонио Кандрева, Роберто Гальярдини (оба — «Интер»), Джакомо Бонавентура («Милан»), Бриан Кристанте («Аталанта»);

нападающие: Федерико Кьеза («Фиорентина»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Андреа Белотти («Торино»), Патрик Кутроне («Милан»), Симоне Верди («Болонья»), Лоренцо Инсинье («Наполи»).

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Новости спорта, Джанлуиджи Буффон, Марио Балотелли, Новости футбола, Сборная Италии, Футбол.
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