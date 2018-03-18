Буффон вызван в сборную Италии

В сборную Италии вызван голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, который в ноябре прошлого года объявил о завершении международной карьеры. Нет в заявке нападающего «Ниццы» Марио Балотелли. Впервые в сборную вызваны форварды Патрик Кутроне («Милан») и Федерико Кьеза («Фиорентина»).

Полностью состав итальянцев выглядит следующим образом:

голкиперы: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Маттиа Перин («Дженоа»), Джанлуиджи Доннарумма («Милан»);

защитники: Леонардо Спинаццола («Аталанта»), Джанмарко Феррари («Сампдория»), Маттео Дармиан («Манчестер Юнайтед»), Леонардо Бонуччи («Милан»), Даниэле Ругани, Джорджо Кьеллини, Маттиа Де Шильо (все — «Ювентус»), Давиде Дзаппакоста («Челси»);

полузащитники: Марко Пароло («Лацио»), Жоржиньо («Наполи»), Алессандро Флоренци, Лоренцо Пеллегрини (оба — «Рома»), Марко Верратти («ПСЖ»), Антонио Кандрева, Роберто Гальярдини (оба — «Интер»), Джакомо Бонавентура («Милан»), Бриан Кристанте («Аталанта»);

нападающие: Федерико Кьеза («Фиорентина»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Андреа Белотти («Торино»), Патрик Кутроне («Милан»), Симоне Верди («Болонья»), Лоренцо Инсинье («Наполи»).