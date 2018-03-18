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Роналду: Никто не сравнится со мной

Криштиану Роналду
10:11 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Криштиану Роналду рассказал, как воплотилась в жизнь его мечта.

Звезда мадридского Реала Криштиану Роналду признался, что в детстве в него мало кто верил, но он сам всегда знал о своем потенциале.

Историю своего успеха Роналду рассказал в рекламном ролике Nike.

 

Dedicated since the Beginning. #BornMercurial Get the Mercurial superFly 360 now at nike.com/bootroom

Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano)

"В начале своего пути я мечтал стать лучшим футболистом мира. Мои друзья смотрели на меня со словами "О чем ты говоришь?". Я играл ради удовольствия и развлечения, но в мыслях я знал, что у меня есть потенциал. И я начал с Манчестера.

Я не думаю, что у многих людей есть такой талант, работоспособность и преданность игре, как у меня. Никто не сравнится со мной, никто не станет Криштиану Роналду. Ты будешь собой, а я буду собой", – сказал Роналду в проморолике.

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Новости спорта, Видео, Криштиану Роналду, Новости футбола, ФК Реал, Футбол.
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