Тренер "Тоттенхэма" против видеоповторов в футболе

Тоттенхэм обыграл Суонси 3:0 и вышел в полуфинал Кубка Англии. Однако при счете 1:0 был отменен гол хавбека "шпор" Сон Хын Мина из-за предполагаемого офсайда. Видеоповторы так и не дали четкого ответа, был офсайд или нет.

"ВАР – это кошмар. Мне жаль людей, которые пытаются использовать видеоповторы", — заявил Почеттино.

"Думаю, я бы предпочел, чтобы судья и лайнсмены делали ошибки, чем ожидать решения по 3-4 минуты".

"Посмотрим, как они повлияют на судейскую бригаду. Все сложно, но больше всего мне не нравится влияние на болельщиков. В будущем это станет огромной проблемой. Посмотрим, что будет происходить на чемпионате мира".

Кроме Тоттенхэма в полуфинал Кубка Англии вышел Манчестер Юнайтед. Сегодня к командам присоединятся победители пар Уиган/Саутгемптон и Лестер/Челси.