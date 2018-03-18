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Моуринью: Без моего давления игроки не способны работать хорошо

Жозе Моуринью
13:36 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отметил, что без должного уровня критики футболисты начнут выступать плохо.

"Мой расчет заключается в том, что без давления игроки не могут работать хорошо. Так что же я теряю?

Футболисты, которые регулярно играют в команде, станут теми, кто останется в команде навсегда. Это пример того, что они являются личностями.

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Скотт МакТоминай в матче с "Брайтоном" выступил плохо. Я с ним первым пообщался в раздевалке, но не критиковал, а разговаривал на позитивной ноте. Хоть он и смотрелся слабо, но не боялся играть. А неудачные матчи бывают у всех", — приводит слова Моуринью FourFourTwo.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" стал полуфиналистом Кубка Англии, победив "Брайтон Альбион" со счётом 2:0.

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Новости спорта, Жозе Моуринью, Новости футбола, ФК Манчестер Юнайтед, Футбол.
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