Моуринью: Без моего давления игроки не способны работать хорошо
Новости спорта: Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отметил, что без должного уровня критики футболисты начнут выступать плохо.
"Мой расчет заключается в том, что без давления игроки не могут работать хорошо. Так что же я теряю?
Футболисты, которые регулярно играют в команде, станут теми, кто останется в команде навсегда. Это пример того, что они являются личностями.
Скотт МакТоминай в матче с "Брайтоном" выступил плохо. Я с ним первым пообщался в раздевалке, но не критиковал, а разговаривал на позитивной ноте. Хоть он и смотрелся слабо, но не боялся играть. А неудачные матчи бывают у всех", — приводит слова Моуринью FourFourTwo.
Напомним, "Манчестер Юнайтед" стал полуфиналистом Кубка Англии, победив "Брайтон Альбион" со счётом 2:0.