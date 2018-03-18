Моуринью: Без моего давления игроки не способны работать хорошо

"Мой расчет заключается в том, что без давления игроки не могут работать хорошо. Так что же я теряю?

Футболисты, которые регулярно играют в команде, станут теми, кто останется в команде навсегда. Это пример того, что они являются личностями.

Скотт МакТоминай в матче с "Брайтоном" выступил плохо. Я с ним первым пообщался в раздевалке, но не критиковал, а разговаривал на позитивной ноте. Хоть он и смотрелся слабо, но не боялся играть. А неудачные матчи бывают у всех", — приводит слова Моуринью FourFourTwo.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" стал полуфиналистом Кубка Англии, победив "Брайтон Альбион" со счётом 2:0.