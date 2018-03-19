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Фонсека не спешит продлевать контракт с "Шахтером"

Паулу Фонсека
01:40 Сегодня Телеграф
Футбол 24

Новости спорта: Паулу Фонсека не спешит продлевать контракт с Шахтером и примет решение по окончании сезона.

Наставник Шахтера Паулу Фонсека не спешит продлевать контракт с Шахтером. Специалист получил предложение продлить контракт еще на 2 года, но примет решение о своем будущем после окончания сезона 2017/18.

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека не спешит подписывать новый контракт с "горняками", сообщает португальское издание O Jogo.

По информации источника, Шахтер предложил Фонсеке продлить контракт еще на 2 года, однако 45-летний тренер не спешит соглашаться на это предложение, а планирует определиться со своим будущим после окончания текущего сезона.

Отмечается, что Фонсеке импонирует интерес английских клубов к его персоне и португалец был бы не прочь попробовать свои силы на Туманном Альбионе.

Напомним, Фонсека возглавил Шахтер летом 2016 года, подписав контракт на 2 года. Во главе "горняков" португалец стал чемпионом Украины, обладателем Кубка и Суперкубка Украины, а также стал лучшим тренером Украины по итогам 2017 года.

Недавно сам Фонсека заявил, что ему нравится в Украине, но ближайшее будущее все покажет.

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