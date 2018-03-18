"Арсенал" или "Челси": кого выберет экс-тренер "Барселоны"

Луис Энрике возглавляет список кандидатов на пост главного тренера Челси. Однако, по информации Daily Star, экс-наставник Барселоны не выражает желания перебираться на Стэмфорд Бридж, предпочитая Арсенал.

Напомним, Антонио Конте имеет конфликт с руководством "синих" из-за трансферной политики клуба, но сообщалось, что итальянец может остаться во главе команды, если перестанет жаловаться на трансферы.

Арсенал имеет очень призрачные шансы на попадание в топ-4, а потому единственным шансов "канониров" оказаться в Лиге чемпионов является победа в Лиге Европы. В 1/4 финала команде будет противостоять московский ЦСКА. Арсен Венгер близок к отставке после 22 лет работы в клубе.