Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Паралимпиада-2018: итоговый медальный зачет Паралимпиада-2018: итоговый медальный зачет
Новости: UFC Fight Night 127: Волков нокаутировал Вердума UFC Fight Night 127: Волков нокаутировал Вердума
Новости: Гвоздик, победив Амара, завоевал титул временного чемпиона мира Гвоздик, победив Амара, завоевал титул временного чемпиона мира
Новости: Где смотреть церемонию закрытия Паралимпиады-2018 Где смотреть церемонию закрытия Паралимпиады-2018
X

"Этот детский сад нужно заканчивать": Ващук о ситуации с Хачериди

Владислав Ващук
11:50 Сегодня Телеграф
football24.ua
Фото: ukrafoto.com

Новости спорта: Экс-игрок Динамо Владислав Ващук прокомментировал поведение Евгения Хачериди.

"Динамо выложилось на полную в матче с Лацио. Игра получилась очень тяжелой. Против Ворсклы матч тоже будет непростым. Тем более, что ранее у Динамо был запас прочности, а сейчас его уже нет. Если Динамо выдержит ритм такого графика матчей, то будет положительный результат.

"Да что он о себе возомнил?": Шовковский жестко раскритиковал Хачериди
"Да что он о себе возомнил?": Шовковский жестко раскритиковал ХачеридиЧитать полностью

Поведение Хачереди? Если его не получалось поставить на место во времена, когда играл Шовковский, и сейчас не выходит, то от такого игрока нужно отказываться. Не нужно думать, что он самый сильный игрок. Не нужно за него держаться, а искать на его место перспективного футболиста, который соответствует уровню игры Динамо.

Этот детский сад, который устроили с Хачереди, нужно быстрее заканчивать. На сколько быстро решится этот вопрос зависит от тренера и президента. Если президент дает инициативу тренеру, то он должен принять решение. Если же эта инициатива у президента клуба, то какие могут быть претензии к Хацкевичу?", – цитирует Ващука 1927.kiev.ua.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Владислав Ващук, Евгений Хачериди, Новости футбола, ФК Динамо (Киев), Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
"Динамо" - "Лацио": последний украинский клуб вылетел из еврокубков (Фото)

"Динамо" - "Лацио": последний украинский клуб вылетел из еврокубков (Фото)
"Рома" - "Шахтер": римские "волки" оказались не по зубам "горнякам" (Фото)

"Рома" - "Шахтер": римские "волки" оказались не по зубам "горнякам" (Фото)
Сильные духом: яркие кадры первых дней Паралимпийских игр в Пхенчхане (Фото)

Сильные духом: яркие кадры первых дней Паралимпийских игр в Пхенчхане (Фото)
Самая сексуальная женщина-арбитр в мире футбола

Самая сексуальная женщина-арбитр в мире футбола
Звезды футбола попрощались с капитаном "Фиорентины" Давиде Астори (Фото)

Звезды футбола попрощались с капитаном "Фиорентины" Давиде Астори (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Папа Гуйе не будет выступать за "Динамо" Зидан: Бэйл - ключевой игрок "Реала" Буффон вызван в сборную Италии

Последние новости

Мартовская непогода: в Украине продолжатся сильные снегопады "Черноморец" - "Сталь": обзор матча чемпионата Украины (Видео) Ученые доказали существование неизвестного ранее древнего народа
Сегодня читают в спорте
01 Паралимпиада-2018: итоговый медальный зачет
02 Гвоздик, победив Амара, завоевал титул временного чемпиона мира
03 Слова Гвоздика после победы над Амаром
04 "Динамо" заинтересовалось талантливым колумбийцем из "Карпат"
05 Папа Гуйе не будет выступать за "Динамо"
Новости сегодня
12:15 NASA показало снимок Юпитера в необычном цвете
12:10 Военные из Турции вошли в сирийский Африн
12:10 Шевченко назвал главного фаворита Лиги чемпионов
12:06 Ломаченко и счастливый фанат в Нью-Йорке (Видео)
12:01 Чёрно-белые снимки, которые помогут ощутить умиротворение (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Сенаторы в США призвали Трампа предотвратить Северный поток-2 Трампа призвали предотвратить Северный поток-2
Новости: Выборы в РФ: сотрудников дипучреждения пропустили беспрепятственно Выборы в РФ: сотрудников дипучреждения пропустили
Новости: Президент Маврикия подала в отставку из-за финансового скандала Президент Маврикия подала в отставку из-за финансового скандала
Новости: Медики назвали пять причин для ежедневного употребления какао Медики назвали пять причин для ежедневного употребления какао
Добавить комментарий
0