"Этот детский сад нужно заканчивать": Ващук о ситуации с Хачериди

"Динамо выложилось на полную в матче с Лацио. Игра получилась очень тяжелой. Против Ворсклы матч тоже будет непростым. Тем более, что ранее у Динамо был запас прочности, а сейчас его уже нет. Если Динамо выдержит ритм такого графика матчей, то будет положительный результат.

Поведение Хачереди? Если его не получалось поставить на место во времена, когда играл Шовковский, и сейчас не выходит, то от такого игрока нужно отказываться. Не нужно думать, что он самый сильный игрок. Не нужно за него держаться, а искать на его место перспективного футболиста, который соответствует уровню игры Динамо.

Этот детский сад, который устроили с Хачереди, нужно быстрее заканчивать. На сколько быстро решится этот вопрос зависит от тренера и президента. Если президент дает инициативу тренеру, то он должен принять решение. Если же эта инициатива у президента клуба, то какие могут быть претензии к Хацкевичу?", – цитирует Ващука 1927.kiev.ua.