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Фонсека не спешит подписывать новый контракт с "Шахтером"

Паулу Фонсека
12:43 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Португальские СМИ сообщают, что тренер "Шахтера" Паулу Фонсека собрался в Англию.

"Шахтер" предложил главному тренеру Паулу Фонсеке новый контракт, однако сам он не спешит его подписывать и ждет предложений из Англии. Об этом сообщает O Jogo.

"Горняки" предложили 45-летнему специалисту новое 2-летнее соглашение, но сам он намерен принять окончательное решение по окончании сезона. Известно, что португалец рассчитывает продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. С некоторыми клубами его уже связывали слухи (прежде всего, с "Эвертоном"), и он ждет оттуда предложения. 

В начале этой недели генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин выразил надежду на то, что вопрос с новым контрактом тренера решится в ближайшее время.

Паулу Фонсека возглавил "Шахтер" летом 2016 года, сменив на этом посту Мирча Луческу и за это время выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.

В этом сезоне дончане лидируют в Премьер-лиге с отрывом в 6 очков от "Динамо", а также добрались до 1/8 финала Лиги чемпионов, где уступили "Роме" (2:1, 0:1).

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Новости спорта, АПЛ, Новости футбола, Паулу Фонсека, УПЛ, ФК Шахтер, Футбол.
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