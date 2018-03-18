Фонсека не спешит подписывать новый контракт с "Шахтером"

"Шахтер" предложил главному тренеру Паулу Фонсеке новый контракт, однако сам он не спешит его подписывать и ждет предложений из Англии. Об этом сообщает O Jogo.

"Горняки" предложили 45-летнему специалисту новое 2-летнее соглашение, но сам он намерен принять окончательное решение по окончании сезона. Известно, что португалец рассчитывает продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. С некоторыми клубами его уже связывали слухи (прежде всего, с "Эвертоном"), и он ждет оттуда предложения.

В начале этой недели генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин выразил надежду на то, что вопрос с новым контрактом тренера решится в ближайшее время.

Паулу Фонсека возглавил "Шахтер" летом 2016 года, сменив на этом посту Мирча Луческу и за это время выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.

В этом сезоне дончане лидируют в Премьер-лиге с отрывом в 6 очков от "Динамо", а также добрались до 1/8 финала Лиги чемпионов, где уступили "Роме" (2:1, 0:1).