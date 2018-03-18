Франков о ситуации Мораеса в "Динамо"

"Что касается Мораеса и "Шахтера". "Динамо" предлагало своему форварду новый контракт на улучшенных условиях, но он взял паузу на раздумья. Утверждает, что никакого ни контракта, ни преконтракта у него нет, но вы прекрасно понимаете, что верить на слово никто никому не обязан, особенно в военной ситуации.

Посему он пока изъят из заявки следующего тура, и очень хочется, чтобы за это время он как-то прояснил ситуацию - с Китаями, Саудами, "Шахтерами" и т.д. Понятно, что при наличии действительных отношений с донецким клубом играть за "Динамо" он больше не должен. Вы согласны со мной? А то опять из истории раздувается какой-то скандал в пику "Динамо" - мол, совсем лапу засосали, мышей не ловят...

Папа Гуйе к подписанию не планируется, хотя отзывы о высоком его уровне слышал. С теми, кто нервно помалкивал, когда с "Динамо" тренировались разные персонажи, слабо похожие на футболистов, а сейчас поднимают шум якобы из-за возраста и отсутствия игровой практики, а на самом деле из-за принадлежности к "Металлисту" (Фигу вам в память! Луисушку... Шустера, Лаудрупа и т.д. Уж нет того "Металлиста" давно, а оно всё болит), - не согласен. Хотя бы потому что я не фанат, а болельщик".