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Франков о ситуации Мораеса в "Динамо"

Жуниор Мораес
12:29 Сегодня Телеграф
matchday.ua

Новости спорта: Главред журнала "Футбол" Артем Франков на своей конференции matchday.ua высказался в адрес нападающего "Динамо" Жуниора Мораеса.

"Что касается Мораеса и "Шахтера". "Динамо" предлагало своему форварду новый контракт на улучшенных условиях, но он взял паузу на раздумья. Утверждает, что никакого ни контракта, ни преконтракта у него нет, но вы прекрасно понимаете, что верить на слово никто никому не обязан, особенно в военной ситуации.

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Посему он пока изъят из заявки следующего тура, и очень хочется, чтобы за это время он как-то прояснил ситуацию - с Китаями, Саудами, "Шахтерами" и т.д. Понятно, что при наличии действительных отношений с донецким клубом играть за "Динамо" он больше не должен. Вы согласны со мной? А то опять из истории раздувается какой-то скандал в пику "Динамо" - мол, совсем лапу засосали, мышей не ловят...

Папа Гуйе к подписанию не планируется, хотя отзывы о высоком его уровне слышал. С теми, кто нервно помалкивал, когда с "Динамо" тренировались разные персонажи, слабо похожие на футболистов, а сейчас поднимают шум якобы из-за возраста и отсутствия игровой практики, а на самом деле из-за принадлежности к "Металлисту" (Фигу вам в память! Луисушку... Шустера, Лаудрупа и т.д. Уж нет того "Металлиста" давно, а оно всё болит), - не согласен. Хотя бы потому что я не фанат, а болельщик".

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Новости спорта, Артем Франков, Жуниор Мораес, Новости футбола, УПЛ, ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол.
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