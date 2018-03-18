СМИ: Суркис заинтересован в покупке бухарестского "Динамо"
Новости спорта: Президент киевского Динамо Игорь Суркис претендует на покупку румынского клуба.
Владелец Динамо Бухарест Ионуц Негоица готов продать клуб всего за 5 миллионов евро. Сейчас он ведет переговоры с британскими инвесторами. При этом переговоры проходят очень непросто.
Румынское Sport Total FM со ссылкой на Pro TV уверяет, что в покупке румынского клуба также заинтересован президент киевского Динамо Игорь Суркис.
Издание оценивает состояние Суркиса в 4 миллиарда евро и считает, что покупка Динамо не ударит по его кошельку.
Динамо является одним из самых титулованных клубов Румынии и по количеству завоеванных трофеев уступает лишь Стяуа. В рейтинге УЕФА этот клуб занимает 175 место.