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Тайсон может сменить "Шахтер" на клуб из Серии А

Тайсон
22:15 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: "Шахтер" готов расстаться с полузащитником Тайсоном, если "Сампдория" сделает щедрое предложение по его приобретению

Клубы уже вступили в переговоры насчет трансфера игрока. Главным препятствием для совершения сделки является стоимость бразильца. Горняки хотят выручить за полузащитника 20 миллионов евро.

Тайсон — не единственный футболист Шахтера, в котором заинтересована Сампдория. На днях сообщалось, что генуэзцы хотят подписать вингера Бернарда и форварда Факундо Феррейру, контракты которых с Горняками истекают предстоящим летом.

Что касается соглашения бразильца, то оно рассчитано до середины 2021 года. За его трансфер Шахтер заплатил Металлисту 15,2 миллиона евро в начале 2013 года.

В нынешнем сезоне 30-летний атакующий полузащитник сыграл в 27 поединках во всех турнирах за дончан, в которых забил 2 гола и отдал 7 результативных передач.

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Новости спорта, Новости футбола, Серия А, Тайсон, ФК Сампдория, Футбол.
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