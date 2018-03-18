"ПСЖ как Генгам": Балотелли - о вылете команды Эмери из Лиги чемпионов

Итальянец не сдерживался в высказываниях в отношении парижской команды. Особое внимание форвард приделил раннему вылету ПСЖ из Лиги чемпионов, где представитель Лиги 1 оказался слабее Реала (1:3, 1:2).

«ПСЖ как Генгам, это команда чемпионата Франции. Марсель и Лион тоже хорошие команды, и я не вижу особых различий. В этом сезоне смотрел только один поединок ПСЖ против Реала, в котором они заслужили проиграть», — цитирует слова Балотелли L’Equipe.

«Реал был более эффективен, чем парижане, и, честно говоря, стыдно наблюдать за тем, как команда уровня ПСЖ вылетает из такого турнира на столь ранней стадии. За счет денег можно купить игроков, но не команду. Выиграет ли ПСЖ чемпионство Франции? Мне плевать».

Для итальянца этой второй сезон в Лиге 1. В нем 27-летний форвард отметился 14 голами в 20 поединках за Орлят.