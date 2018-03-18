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"Посмотрим, как будет" Алиев - о начале тренерской работы

Александр Алиев
21:31 Сегодня Телеграф
matchday.ua

Новости спорта: Новоиспеченный тренер Александр Алиев рассказал о том, как возглавил "Хмельницкий".

«Мне позвонил владелец клуба, предложил этот вариант, стало интересно. Приехал, посмотрел и все. С чего-то же нужно начинать. Согласился и в данный момент получаю огромное удовольствие.

Пока не могу ничего конкретно сказать, буду ли выступать дальше, как игрок, или нет. Посмотрим, как тут будет. Осталось сыграть семь матчей, а там видно будет. До начала июня у меня будет работа главным тренером. Но сам для себя тренируюсь, не сбрасываю оборотов, буду и с ребятами заниматься. Но, скорее всего, можно сказать, что пора заниматься тренерской деятельностью.

Точно не будут играть за „Хмельницкий“. Есть ребят, хорошие. Тем более, люди есть, а я, можно так сказать, уже поиграл, поэтому пусть молодые футболисты выходят и проявляют себя. Конечно, могу еще выступать, но хочется на высоком уровне. А учитывая, что мне предложили должность главного тренера, то не вижу смысла быть одновременно и тренером, и играть на футбольном поле», — цитирует Алиева Ye.ua.

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Новости спорта, Александр Алиев, Новости футбола, Сборная Украины, Футбол.
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