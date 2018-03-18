"Заря" минимально обыграла "Верес" во Львове

По тяжелому полю Арены Львов в снегопад тяжело было ожидать больше одного-двух голов, что в итоге и показали Верес с Зарей. Единственный мяч забили луганчане, и тот — с пенальти после ошибки защитника хозяев Владислава Приймака (на приеме мяча бек задел ногу Артема Громова). В результате 11-метровый уверенно ударом в нижний угол реализовал Юри.

В остальном же команды не смогли показать приемлемый для них футбол, с быстрыми переходами в атаку и активной фланговой игрой. Вместо этого футболисты на заснеженном поле подолгу готовили свои атаки и основные силы тратили на точные передачи, чтобы любым способом доставить мяч к штрафной.

По такой игре у Вереса и Зари было всего по 2-3 момента до перерыва, которые атакеры реализовать не смогли (хотя тот же Руслан Степанюк уже в начале встречи мог спокойно замыкать фланговый прострел).

Во втором тайте, когда Заря повела, а снегопад утих, обе команды разбегались и начали более активно угрожать воротам друг друга. Но в итоге атака не смогла переиграть оборону в отношении обеих команд, и максимум голкиперам угрожали невзрачные дальние удары и фланговые прорывы.

Добыв минимальную победу во Львове, Заря минимум до начала матча тура Ворсклы с Динамо опережает полтавчан в борьбе за третье место — по 37 очков, но благодаря лучшим дополнительным показателям. Верес же остается шестым в первой шестерке, имея в активе 32 очка.