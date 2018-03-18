Конте: Кубок Англии не является главной целью "Челси"

Антонио Конте перед четвертьфинального матча Кубка Англии с Лестером заявил, что победа в этом турнире не является важной для его команды.

"Конечно, мы должны выиграть этот турнир. Но это не важно. Много раз мы сравниваем хороший, плохой сезон, если что-то выиграешь. Но надо знать, какой твой нынешний уровень.

Я счастлив своей работой и тем, чем мы занимаемся. Я, сотрудники, игроки, мы выполняем фантастическую работу. Тогда мы способны что-то выиграть, это хорошо. Но надо понимать – какой твой уровень на данный момент?", – цитирует Конте goal.com.

Матч 1/4 финала Кубка Англии Лестер – Челси состоится сегодня, 18 марта, в 18:30 по киевскому времени.