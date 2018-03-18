Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Пхенчнахе состоялась церемония закрытия Паралимпиады-2018 В Пхенчнахе состоялась церемония закрытия Паралимпиады-2018
Новости: UFC Fight Night 127: Волков нокаутировал Вердума UFC Fight Night 127: Волков нокаутировал Вердума
Новости: Гвоздик, победив Амара, завоевал титул временного чемпиона мира Гвоздик, победив Амара, завоевал титул временного чемпиона мира
Новости: Биатлон. Результаты женской гонки преследования в Хольменколлене Биатлон. Результаты женской гонки преследования в Хольменколлене
X

"Александрия" и "Карпаты" не смогли выявить сильнейшего

Александрия – Карпаты
16:54 Сегодня Телеграф
football24.ua

Новости спорта: В матче 24 тура УПЛ Александрия и Карпаты при неудобных погодных условиях не смогли выявить сильнейшего (1:1).

Первый тайм проходил в равной борьбе, однако открыли счет команды лишь во второй половине игры. Грицук навесил со штрафного, Гитченко головой сбросил на дальнюю штангу, где Пономарь также председателем буквально занес мяч в ворота. Однако Карпаты достаточно быстро сравняли счет, Швед на правом фланге обыграл защитника, ворвался в штрафную и мощно пробил с правой. Карпаты в конце матча могли выйти вперед, но Швед потерял две классные возможности.

После этой ничьей Александрия набрала 25 очков и осталась на 8 позиции, Карпаты на одно очко обогнали Карпаты и занимают предпоследнюю позицию.

Чемпионат Украины 2017/18, 24 тур

Александрия – Карпаты – 1:1

Голы: Пономарь, 70 – Швед, 77

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Новости футбола, УПЛ, ФК Александрия, ФК Карпаты, Футбол, Чемпионат Украины.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
"Динамо" - "Лацио": последний украинский клуб вылетел из еврокубков (Фото)

"Динамо" - "Лацио": последний украинский клуб вылетел из еврокубков (Фото)
"Рома" - "Шахтер": римские "волки" оказались не по зубам "горнякам" (Фото)

"Рома" - "Шахтер": римские "волки" оказались не по зубам "горнякам" (Фото)
Сильные духом: яркие кадры первых дней Паралимпийских игр в Пхенчхане (Фото)

Сильные духом: яркие кадры первых дней Паралимпийских игр в Пхенчхане (Фото)
Самая сексуальная женщина-арбитр в мире футбола

Самая сексуальная женщина-арбитр в мире футбола
Звезды футбола попрощались с капитаном "Фиорентины" Давиде Астори (Фото)

Звезды футбола попрощались с капитаном "Фиорентины" Давиде Астори (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Вацко об интересе к игроку "Динамо" клуба из США Фонсека не спешит подписывать новый контракт с "Шахтером" Франков о ситуации Мораеса в "Динамо"

Последние новости

Из-за взрыва гранаты на Донбассе пострадали боевики В Москве задержали активистку за сине-желтую ленточку Уайлдер нокаутировал манекен с лицом Джошуа (Видео)
Сегодня читают в спорте
01 Паралимпиада-2018: итоговый медальный зачет
02 Гвоздик, победив Амара, завоевал титул временного чемпиона мира
03 Биатлон. Результаты женской гонки преследования в Хольменколлене
04 Франков о ситуации Мораеса в "Динамо"
05 Ломаченко и счастливый фанат в Нью-Йорке (Видео)
Новости сегодня
16:53 Премьер Молдовы созвал экстренное заседание правительства
16:42 Конте: Кубок Англии не является главной целью "Челси"
16:33 В Киеве столкнулись трамвай и грузовик
16:31 Минутка юмора: забавные совпадения из повседневной жизни
16:28 Роуч сделал свой прогноз на бой Ломаченко - Линарес
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украина и Кувейт будут сотрудничать в ряде сфер Украина и Кувейт будут сотрудничать в ряде сфер
Новости: Когда морозы и снегопады уйдут из Украины: прогноз синоптика Когда морозы и снегопады уйдут из Украины: прогноз синоптика
Новости: Массового выезда россиян для голосования на выборах президента РФ нет ГПСУ: Массового выезда россиян нет
Новости: Банальные ошибки, которые мы допускаем при зарядке смартфона Банальные ошибки, которые мы допускаем при зарядке смартфона
Добавить комментарий
0