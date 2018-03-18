"Александрия" и "Карпаты" не смогли выявить сильнейшего
Новости спорта: В матче 24 тура УПЛ Александрия и Карпаты при неудобных погодных условиях не смогли выявить сильнейшего (1:1).
Первый тайм проходил в равной борьбе, однако открыли счет команды лишь во второй половине игры. Грицук навесил со штрафного, Гитченко головой сбросил на дальнюю штангу, где Пономарь также председателем буквально занес мяч в ворота. Однако Карпаты достаточно быстро сравняли счет, Швед на правом фланге обыграл защитника, ворвался в штрафную и мощно пробил с правой. Карпаты в конце матча могли выйти вперед, но Швед потерял две классные возможности.
После этой ничьей Александрия набрала 25 очков и осталась на 8 позиции, Карпаты на одно очко обогнали Карпаты и занимают предпоследнюю позицию.
Чемпионат Украины 2017/18, 24 тур
Александрия – Карпаты – 1:1
Голы: Пономарь, 70 – Швед, 77