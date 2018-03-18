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"Шахтер" без проблем обыграл "Мариуполь"

Шахтер - Мариуполь
20:12 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Подопечные Паулу Фонсеки отправили три безответных мяча в ворота Рустама Худжамова.

Донецкий Шахтер разгромил Мариуполь в домашнем поединке 24-го тура чемпионата Украины.

"Горняки" доминировали по ходу первого тайма и имели несколько хороших моментов для того, чтобы забить, но отметились только после ошибки в защите Мариуполя. Дава махнул ногой мимо мяча, а Исмаили забил свой третий мяч в чемпионате Украины.

После этого Шахтер продолжил нагнетать у ворот оппонентов и в последней атаке первой половины отметился вновь. На этот раз Марлос соорудил настоящий шедевр, пробив в дальний угол после того, как ловко обыграл защитника.

Во втором тайме "горняки" уверенно довели дело до разгрома, правда забить их лучшему бомбардиру так и не удалось. Факундо Феррейра лишь отдал голевую передачу, а Фред вколотил мяч в пустые ворота.

Таким образом, Шахтер добыл свою пятую кряду разгромную победу в чемпионате Украины и увеличил отрыв от Динамо в турнирной таблице к 9 очкам. При этом у киевлян будет игра в запасе. В свою очередь, Мариуполь после этого поражения остается пятым, отставая от третьего места на четыре очка.

Шахтер — Мариуполь 3:0

Голы: Исмаили, 27, Марлос, 45+3, Фред, 67.

Шахтер: Пятов – Бутко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили – Фред, Степаненко – Марлос, Патрик, Тайсон – Феррейра.

Мариуполь: Худжамов – Насонов, Яворский, Белый, Дава, Демири – Тищенко, Дедечко, Мишнев, Неплях – Диденко.

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