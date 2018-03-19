Голепад в Мадриде: "Реал" разгромил "Жирону" в невероятно зрелищном поединке

В матче 29-го тура чемпионата Испании «Реал» принимал на своём поле «Жирону». Встреча проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 6:3.

В составе победителей покер оформил португалец Криштиану Роналду, а ещё по голу на свой счёт записали Лукас Васкес и Гарет Бэйл. За «Жирону» отличились Хуанпе и Кристиан Стуани, который оформил дубль. Таким образом, «Реал» одержал третью подряд победу в Примере, а «Жирона» прервала трёхматчевую выигрышную серию.

«Реал» (60 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании, «Жирона» (43) – на седьмой строчке.