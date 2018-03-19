Месси: Другого шанса стать чемпионами у нас не будет

Нападающий Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о том, каким ударом для него были три невыигранных финала с национальной сборной, а также о цели на чемпионат мира 2018 года.

"Много раз я плакал из-за поражения в финале. Такие матчи многое значили для нас, но мы не смогли осуществить мечты Аргентины. Эти три финала стали тяжелым ударом.

Тогда казалось, что мы сможем добиться цели, собрав опыт, но это не помогло. Мы понимаем, что если не станем чемпионами мира в России, то другого шанса у этого поколения больше не будет", – цитирует Мессии Goal.com.

Напомним, чемпионат мира 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.