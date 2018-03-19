Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Сколько заработали украинские паралимпийцы в Пхенчхане Сколько заработали украинские паралимпийцы в Пхенчхане
Новости: Федерер уступил Дель Потро в финале Индиан-Уэллса Федерер уступил Дель Потро в финале Индиан-Уэллса
Новости: Бокс. Гвоздик - Амар: статистика боя Бокс. Гвоздик - Амар: статистика боя
Новости: Украинская теннисистка Марта Костюк поднялась на 33 ступени в рейтинге WTA Украинская теннисистка Марта Костюк поднялась на 33 ступени в рейтинге WTA
X

Шевченко: По Саудовской Аравии общался с Ребровым

Андрей Шевченко
14:01 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Андрей Шевченко охарактеризовал сборные Японии и Саудовской Аравии, которые в марте сыграют с Украиной.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о сборных, с которыми предстоит встретиться нашей национальной команде.

"Япония и Саудовская Аравия – это две команды, которые попали на чемпионат мира, а туда слабые сборные не попадают. Эти команды обладают хорошими игроками. Просматривали матчи Саудовской Аравии и отметили, что команда пытается контролировать мяч и играть через короткие и средние передачи, пробует прессинговать.

У них Саудовской Аравии сейчас поменялся тренер, который повысил интенсивность в игре. Они неплохо сыграли предыдущие товарищеские матчи, поэтому соперник будет непростой. Общался и с Ребровым, который дал мне определенную информацию", - заявил Шевченко в интервью Про Футбол.

Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко вызвал в сборную шесть легионеров, но Андрей Ярмоленко не поможет сборной в матчах против Саудовской Аравии и Японии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Андрей Шевченко, Сборная Украины, ФФУ.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Прощай Пхенчхан: яркая церемония закрытия Паралимпийских игр 2018 (Фото)

Прощай Пхенчхан: яркая церемония закрытия Паралимпийских игр 2018 (Фото)
"Динамо" - "Лацио": последний украинский клуб вылетел из еврокубков (Фото)

"Динамо" - "Лацио": последний украинский клуб вылетел из еврокубков (Фото)
"Рома" - "Шахтер": римские "волки" оказались не по зубам "горнякам" (Фото)

"Рома" - "Шахтер": римские "волки" оказались не по зубам "горнякам" (Фото)
Сильные духом: яркие кадры первых дней Паралимпийских игр в Пхенчхане (Фото)

Сильные духом: яркие кадры первых дней Паралимпийских игр в Пхенчхане (Фото)
Самая сексуальная женщина-арбитр в мире футбола

Самая сексуальная женщина-арбитр в мире футбола
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

"Динамо" 4:0 "Ворскла": видео голов и обзор матча "Лестер" - "Челси": видео голов и обзор матча Кубка Англии Роналду обошел форварда "Барсы" и вышел на второе место голеадоров Примеры

Последние новости

Французкая ультраправая партия Ле Пен поздравила Путина Харлан остановилась в шаге от медали на этапе Кубка мира в Афинах В сирийском Африне произошел взрыв в жилом доме, есть погибшие
Сегодня читают в спорте
01 На Ломаченко "напал" фанат перед боем Гвоздик - Амар (Видео)
02 Суркис прокомментировал слухи, которые отправляют Мораеса в "Шахтер"
03 Экс-первая ракетка мира родила Швайнштайгеру первенца
04 Зозуля: Если Хачериди не отказывался выходить на поле, зачем это было выдумывать
05 Тайсон может сменить "Шахтер" на клуб из Серии А
Новости сегодня
14:16 Как выглядели президенты, короли и премьер-министры в молодости (Фото)
14:08 Карта АТО: Противник стрелял по Авдеевке
14:06 Индийский актер Ирфан Хан признался, что болен
13:59 Уморительные снимки людей, чьи эмоции льются через край
13:51 "Укроборонпром" обновил процедуру тендерных госзакупок в ОПК
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Госохрана с собаками осматривала здание Верховной Рады Госохрана с собаками осматривала здание Верховной Рады
Новости: Погода на неделю: когда в Украину придет потепление Погода на неделю: когда в Украину придет потепление
Новости: Парубий сообщил, какие вопросы Рада рассмотрит на этой неделе Какие вопросы Рада рассмотрит на этой неделе
Новости: Маникюр 2018: самые модные тенденции сезона (Фото) Маникюр 2018: самые модные тенденции сезона (Фото)
Добавить комментарий
0