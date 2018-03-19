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Гаттузо обьяснил отсутствие Калинича
18:01 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Главный тренер Милана Дженнаро Гаттузо прокомментировал отсутствие в заявке на матч против Кьево нападающего Николы Калинича.

Накануне Милан в рамках 29 тура Серии А одолел Кьево со счетом 3:2.

В заявке "россо-нери" на данный поединок не нашлось места форварду Николе Калиничу. Данное решение Дженнаро Гаттузо прокомментировал следующим образом.

"Завтра будет новый день, потому не нужно держать никаких обид".

"В моем распоряжении есть 25 футболистов, и правила одинаковые для каждого – в течение двухчасовой тренировки ты выкладываешься по полной. Я хочу видеть профессионализм и самоотдачу на поле".

"Кто не тренируется – остается дома". – сказал Гаттузо.

В нынешнем сезоне на счету Калинича 4 гола и 5 результативных передач в 21 матче Серии А.

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Новости спорта, Дженнаро Гаттузо, Серия А, ФК Милан.
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