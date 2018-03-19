Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина - Саудовская Аравия: где и когда смотреть матч Украина - Саудовская Аравия: где и когда смотреть матч
Новости: Федерер уступил Дель Потро в финале Индиан-Уэллса Федерер уступил Дель Потро в финале Индиан-Уэллса
Новости: Бокс. Гвоздик - Амар: статистика боя Бокс. Гвоздик - Амар: статистика боя
Новости: Украинская теннисистка Марта Костюк поднялась на 33 ступени в рейтинге WTA Украинская теннисистка Марта Костюк поднялась на 33 ступени в рейтинге WTA
X

Сегодня сборная Украины впервые соберется в 2018 году

Андрей Шевченко
15:36 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Национальная сборная Украины по футболу сегодня в Харькове начнет первый в этом году учебно-тренировочный сбор.

Как сообщил пресс-секретарь национальной команды Александр Гливинский, в 16.35 регулярным авиарейсом из Киева в аэропорт Харьков прибудет основная группа вызванных сборников - из украинских и зарубежных клубов. Чуть позже, в 17.20, появится Евгений Коноплянка, который будет лететь из Дюссельдорфа через Варшаву. Большая часть игроков донецкого "Шахтера" заехала в место расположение национальной команды, отель Superior Golf & Spa Resort, сразу после матча своего клуба с "Мариуполем", который состоялся накануне в Харькове.

В понедельник вечером у сборной запланирована первая тренировка - в 19.00 на стадионе "Металлист". Однако, учитывая сложные погодные условия - сильный снегопад, который начался сегодня ночью и продлится в течение дня, решение о целесообразности проведения этой тренировки будет принято позже. Все будет зависеть от количества осадков.

Перед началом сбора главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко объяснил, почему на этот раз сине-желтые начнут подготовку в столице Слобожанщины: "Это нормальная ротация. Мы были в Одессе, в Киеве, во Львове, сейчас будем готовиться в Харькове. Затем соберемся снова в другом месте. Наша задача - быть ближе ко всем украинским болельщикам. Буду рад видеть их на нашем открытой тренировке - на стадионе "Металлист" во вторник".

В среду, 21 марта, сборная Украины возьмет курс на Испанию, где 23 числа на муниципальном стадионе города Марбелья сыграет товарищеский матч с национальной командой Саудовской Аравии. Напомним, что во время своего мартовского сбора "сине-желтые" также встретятся со сборной Японии - 27 марта в бельгийском Льеже.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Андрей Шевченко, Сборная Украины, Футбол, ФФУ.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Прощай Пхенчхан: яркая церемония закрытия Паралимпийских игр 2018 (Фото)

Прощай Пхенчхан: яркая церемония закрытия Паралимпийских игр 2018 (Фото)
"Динамо" - "Лацио": последний украинский клуб вылетел из еврокубков (Фото)

"Динамо" - "Лацио": последний украинский клуб вылетел из еврокубков (Фото)
"Рома" - "Шахтер": римские "волки" оказались не по зубам "горнякам" (Фото)

"Рома" - "Шахтер": римские "волки" оказались не по зубам "горнякам" (Фото)
Сильные духом: яркие кадры первых дней Паралимпийских игр в Пхенчхане (Фото)

Сильные духом: яркие кадры первых дней Паралимпийских игр в Пхенчхане (Фото)
Самая сексуальная женщина-арбитр в мире футбола

Самая сексуальная женщина-арбитр в мире футбола
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Шевченко заменил Ярмоленко игроком "Шахтера" "Шахтер" установил новый рекорд УПЛ "Хачериди нужно разобраться в себе": Хацкевич - о ситуации с защитником "Динамо"

Последние новости

До боли смешные снимки в стиле "деревенский гламур" Певица Селена Гомес шокировала фанатов своей неидеальной фигурой Мейвезер будет драться в ММА
Сегодня читают в спорте
01 На Ломаченко "напал" фанат перед боем Гвоздик - Амар (Видео)
02 Суркис прокомментировал слухи, которые отправляют Мораеса в "Шахтер"
03 Зозуля: Если Хачериди не отказывался выходить на поле, зачем это было выдумывать
04 Бокс. Гвоздик - Амар: статистика боя
05 Экс-первая ракетка мира родила Швайнштайгеру первенца
Новости сегодня
15:56 В Лос-Анджелесе строят музей по проекту создателя Звездных войн
15:55 В Днепре могут объявить выходные из-за непогоды
15:54 Как выглядит Венеция без воды: необычные кадры "обезвоженных" улиц (Фото)
15:52 Молдаване попали под французский суд за кражу 250 элитных велосипедов
15:51 Невероятной красоты пляжи, где можно обойтись без "розовых очков" (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Госохрана с собаками осматривала здание Верховной Рады Госохрана с собаками осматривала здание Верховной Рады
Новости: Погода на неделю: когда в Украину придет потепление Погода на неделю: когда в Украину придет потепление
Новости: Парубий сообщил, какие вопросы Рада рассмотрит на этой неделе Какие вопросы Рада рассмотрит на этой неделе
Новости: 6-летняя дочь Бейонсе приобрела книги за огромные деньги 6-летняя дочь Бейонсе приобрела книги за огромные деньги
Добавить комментарий
0