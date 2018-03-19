Сегодня сборная Украины впервые соберется в 2018 году

Как сообщил пресс-секретарь национальной команды Александр Гливинский, в 16.35 регулярным авиарейсом из Киева в аэропорт Харьков прибудет основная группа вызванных сборников - из украинских и зарубежных клубов. Чуть позже, в 17.20, появится Евгений Коноплянка, который будет лететь из Дюссельдорфа через Варшаву. Большая часть игроков донецкого "Шахтера" заехала в место расположение национальной команды, отель Superior Golf & Spa Resort, сразу после матча своего клуба с "Мариуполем", который состоялся накануне в Харькове.

В понедельник вечером у сборной запланирована первая тренировка - в 19.00 на стадионе "Металлист". Однако, учитывая сложные погодные условия - сильный снегопад, который начался сегодня ночью и продлится в течение дня, решение о целесообразности проведения этой тренировки будет принято позже. Все будет зависеть от количества осадков.

Перед началом сбора главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко объяснил, почему на этот раз сине-желтые начнут подготовку в столице Слобожанщины: "Это нормальная ротация. Мы были в Одессе, в Киеве, во Львове, сейчас будем готовиться в Харькове. Затем соберемся снова в другом месте. Наша задача - быть ближе ко всем украинским болельщикам. Буду рад видеть их на нашем открытой тренировке - на стадионе "Металлист" во вторник".

В среду, 21 марта, сборная Украины возьмет курс на Испанию, где 23 числа на муниципальном стадионе города Марбелья сыграет товарищеский матч с национальной командой Саудовской Аравии. Напомним, что во время своего мартовского сбора "сине-желтые" также встретятся со сборной Японии - 27 марта в бельгийском Льеже.