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Новичок "Динамо": При таком холоде я раньше не играл

Беньямин Вербич
18:35 Сегодня Телеграф
Футбол 24

Новости спорта: Полузащитник Динамо Беньямин Вербич прокомментировал победу киевлян в матче против Ворсклы (4:0).

"После такой победы, думаю, все должны быть довольны. Это первая победа с преимуществом более чем в один мяч для нас в этом году. Забили 4 гола, не пропустили, хорошо отправиться сейчас в сборную.

Думаю, при таком холоде я раньше не играл, было очень тяжело. Надеюсь, когда вернусь из сборной, будет хоть немного теплее.

Все были злыми и расстроенными после вылета из Лиги Европы. Были некоторые изменения в составе, это нормально, поскольку некоторые игроки играли много. Те, кто вышли на поле, показали наше истинное лицо. Считаю, мы заслуженно добыли 3 очка", – рассказал Вербич Football Hub.

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Новости спорта, Беньямин Вербич, УПЛ, ФК Динамо (Киев), Футбол.
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