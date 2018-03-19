В трансфере хавбека "Реала" заинтересованы "Арсенал" и "Ливерпуль"

Нынешний сезон является для Васкеса третьим и наиболее успешным в составе главной команды Реала.

Прогресс испанского хавбека не остался незамеченным несколькими серьезными клубами АПЛ, которые хотят приобрести Лукаса.

Как сообщает Mundo Deportivo, в трансфере Васкеса заинтересованы Арсенал и Ливерпуль, которые надеются, что предстоящим летом Реал проведет громкую трансферную кампанию и будет согласен отпустить Лукаса.

Действующий контракт 26-летнего полузащитника с Реалом рассчитан до 2021 года.

Прошлым летом Рома предлагала за Васкеса 35 млн евро, однако Мадрид отказался продавать его.

В текущем розыгрыше Примеры на счету Лукаса 4 гола и 7 результативных передач в 25 матчах.