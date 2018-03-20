Скаут "Челси" просматривал украинского голкипера

Представитель лондонского клуба "Челси" просматривал голкипера луганского клуба Андрея Лунина. Об этом сообщает Tribuna.com.

Ранее сообщалось, что 19-летним голкипером Луниным интересуется ФК "Ред Булл" из Зальцбурга, а также клубы из АПЛ и серии А. Зимой футболистом интересовался испанский "Реал Сосьедад". Представители клуба ездили в Киев, чтобы достичь договоренности по трансферу Лунина, но переход оказался невозможным. Гендиректор "Зари" Сергей Рафаилов заявил, что Андрею Лунину еще рано ехать в европейский клуб и он как минимум до конца сезона не покинет команду.

В текущем сезоне Андрей Лунин провел 28 матчей за "Зарю", в восьми из них не пропустил ни одного мяча.