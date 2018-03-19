Погба перед матчем с Россией покрасился в желто-синий цвет

Хавбек Манчестер Юнайтед и сборной Франции сделал новую стрижку, о чем поспешил сообщить своим подписчикам в Instagram.

Француз покрасил волосы в желто-синий цвет в преддверии товарищеских матчей сборной Франции. Французы проведут товарищеские матчи с Колумбией и Россией.

Ранее сообщалось, что Неймар сменил имидж, а Феллайни потряс своей новой прической в стиле Микки Мауса.