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"Олимпик" продал своего лидера за смешные деньги

Моха
21:41 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Украинский клуб планировал продать Моху за 1 млн евро.

Словацкий клуб «Слован» (Братислава) таки выплатил донецкому «Олимпику» 150 000 евро за марокканского вингера Моху. Об этом президент «Олимпика» Владислав Гельзин рассказал Sport Arena.

«Сегодня был платеж - 150 000 евро они перевели на счет «Олимпика». Не скажу, что словаки пошли нам на встречу. Скорее «Слован» понял, что все это может закончиться Лозанной, где они проигрывают. Не знаю, можно ли приветствовать нас с этим. Из возможного максимума в этой ситуации мы получили самый минимум», - заявил президент «Олимпика».

Моха подписал контракт со «Слованом» 25 января, но в «Олимпике» тут же возмутились, поскольку не давали добро на сделку. Владислав Гельзин позже сравнивал эту историю с побегом Франселино Матузалема из «Шахтера».

Кроме того, по словам президента «Олимпика», софийский ЦСКА и греческий АЕК предлагали «Олимпику» и лично Мохе условия лучше тех, которые обещал «Слован».

За «Олимпик» Моха выступал с апреля 2014 года. В этом сезоне 24-летний вингер сыграл в 18 матчах за дончан, отметившись 5 голами и 5 ассистами в украинской Премьер-лиге. В «Словане» марокканец сыграл уже 3 матча и забил 2 мяча.

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Новости спорта, Моха, УПЛ, ФК Олимпик.
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